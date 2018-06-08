NTV

Harvard'lı Ece Hakim'in ABD hayatı

Harvard Üniversitesi'ni kazandığı için oyunculuğa ara vererek ABD'ye giden Ece Hakim eğitim ve gündelik yaşamından kareleri sosyal medyadan yayınlıyor.

  • 1

    Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i olarak rol alan Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'ni yüzde 100 burslu kazanarak geçtiğimiz yıl ABD'ye gitti.
  • 2

    Eğitimine ABD'de devam eden ve Boston şehrinin Cambridge bölgesinde hayatına devam eden 19 yaşındaki Hakim, sosyal medyadan yeni yaşamına dair paylaşımlarda bulunmayı da ihmal etmiyor.
  • 3

    "Boston soğuk. Oda benim degil. Daginikligindan ben sorumlu degilim"
  • 4

    "Şıkır şıkır Harvard College Turkish Student Association ve 29 Ekim Resepsiyonu"
  • 5

    "Ve ogrendim ki, korkmamak gerek! Yeniliklerden, degismekten korkmamak gerek!"
  • 6

    "Farklı bakış"
  • 7

    "Hayal edilen"
  • 8

    "Gercekte olan"
  • 9

    "Harvard-Yale"
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin