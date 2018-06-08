Harvard'lı Ece Hakim'in ABD hayatı

Harvard Üniversitesi'ni kazandığı için oyunculuğa ara vererek ABD'ye giden Ece Hakim eğitim ve gündelik yaşamından kareleri sosyal medyadan yayınlıyor.
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Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
'ın Zeynep'i olarak rol alan Ece Hakim
, Harvard Üniversitesi'ni yüzde 100 burslu kazanarak geçtiğimiz yıl ABD'ye gitti.
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Eğitimine ABD'de devam eden ve Boston şehrinin Cambridge bölgesinde hayatına devam eden 19 yaşındaki Hakim, sosyal medyadan yeni yaşamına dair paylaşımlarda bulunmayı da ihmal etmiyor.
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"Boston soğuk. Oda benim degil. Daginikligindan ben sorumlu degilim"
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"Şıkır şıkır Harvard College Turkish Student Association ve 29 Ekim Resepsiyonu"
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"Ve ogrendim ki, korkmamak gerek! Yeniliklerden, degismekten korkmamak gerek!"
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"Farklı bakış"
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"Hayal edilen"
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"Gercekte olan"
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"Harvard-Yale"