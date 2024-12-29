Harvardlı uzmanlar açıkladı: Damar tıkanıklığına iyi geliyor, günde 2 kaşık tüketmek bile yeterli

SARIMSAK

Sarımsak, damar sağlığını iyileştiren doğal bir bileşik olan allicin içerir. Allicin, damarları genişletmeye yardımcı olur, kan basıncını düşürür ve kan pıhtılaşmasını engeller. Kore Üniversitesi tarafından yapılan 2019 tarihli bir araştırmada, sarımsak tüketiminin LDL kolesterolü ve kan basıncını düşürdüğünü ve ateroskleroz riskini azalttığı kanıtlandı.

Pekin Üniversitesi ise düzenli sarımsak tüketiminin, damarların iç yüzeyindeki iltihaplanmayı ve damar tıkanıklığının ilerlemesini engellediğini buldu. Günlük 1-2 diş taze sarımsak çiğ olarak veya yemeklerde kullanılabilir. Sarımsak takviyeleri de mevcuttur ancak doğal formu en etkili olanıdır.