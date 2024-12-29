Harvardlı uzmanlar açıkladı: Damar tıkanıklığına iyi geliyor, günde 2 kaşık tüketmek bile yeterli
Kan damarlarının içinde biriken plaklar, kan pıhtıları veya diğer engeller nedeniyle damarların daralması veya tamamen kapanmasına neden olabilir. Bu durum, kan akışını engelleyerek organlara yeterli oksijen ve besin maddesi ulaşmasını zorlaştırır. Damar tıkanıklığı genellikle ateroskleroz, aşırı kolesterol, yüksek tansiyon, sigara içme, obezite ve hareketsiz yaşam tarzı gibi faktörler nedeniyle ortaya çıkar. Tıkanıklık, kalp krizi, inme veya periferik damar hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Ancak yapılan bilimsel araştırmalar, bazı besinlerin damar tıkanıklığının etkilerini hafifletebileceğini ortaya koyuyor.
OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ
Omega-3 yağ asitleri, damar sağlığını iyileştiren ve kan damarlarında iltihabı azaltan çok önemli yağlardır. Özellikle somon, sardalya, uskumru ve keten tohumu gibi besinler, omega-3 bakımından zengindir. Haftada en az 2-3 kez balık yemek, omega-3 yağ asitlerini almak için etkili bir yöntemdir. Alternatif olarak keten tohumu, chia tohumu ve ceviz gibi bitkisel omega-3 kaynakları da tüketilebilir. Keten tohumunu günlük tüketiminin 1-2 yemek kaşığı olması önerilir. Bu miktar; lif, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından gereken faydayı sağlar.