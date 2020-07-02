Harvey Weinstein 19 milyon dolar tazminat ödeyecek

Harvey Weinstein cinsel saldırı ve taciz suçlamalarıyla kendisini dava eden eski çalışanlarına 19 milyon dolar tazminat ödeyecek.

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02.07.2020 - 07:24

Harvey Weinstein'in mağdur ettiği kadınlara yaşadıkları cinsel saldırı ve taciz deneyimlerinin tazmini için 19 milyon dolar ödeme yapılmasına karar verildi.







Weinstein'in şubatta cinsel saldırı ve tecavüzden hüküm giymesi sonrasında yapımcıya yönelik açılan iki toplu davada New York Başsavcısı'nın da yardımıyla sonuca ulaşıldı.







Bu davalardan biri The Weinstein Company'deki çalışma kültürü hakkındaki soruşturma kapsamında Harvey ve kardeşi Bob Weinstein'e karşı Şubat 2018'de açılmıştı.







Diğer davaysa Kasım 2017'de, yapımcı tarafından cinsel tacize uğradığını ve alıkonulduğunu iddia eden bir grup kadın tarafından açılmıştı.







Uzlaşıya dair açıklamada bulunan Başsavcı Letitia James, "Harvey Weinstein ve The Weinstein Company kadın çalışanlarına karşı kusurlu davrandı. Tüm bu taciz, tehdit ve ayrımcılıklardan sonra bu mağdurlar nihayet bir nebze adalete ulaşıyor."











Ödeme, Weinstein tarafından hem kişisel olarak hem de The Weinstein Company'nin istismar ettiği kadınların gizlilik içinde zararlarını tazmin edebileceği bir mağdur fonu oluşturulmasında kullanılacak.