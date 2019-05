Harvey Weinstein 2 kadınla 44 milyon dolarlık uzlaşmaya gidiyor

Harvey Weinstein’in cinsel tacizlerinin ortaya çıkmasının ardından tüm dünyada ünlülerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi ‘Ben de’ (Me too) etiketiyle sosyal medyada başından geçen benzer olayları paylaşmaya başladı. Sadece 2 günden 12 milyondan fazla paylaşım yapıldı. Film endüstrisi ve diğer sektörlerdeki sistematik cinsel tacizle mücadele etmek için "Time's Up" adlı kampanya düzenledi.