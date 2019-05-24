Harvey Weinstein 2 kadınla 44 milyon dolarlık uzlaşmaya gidiyor
Aralarında çok sayıda ünlü oyuncunun da olduğu onlarca kadına cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, iki kadınla 44 milyon dolarlık uzlaşmaya gidiyor.
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1Ekim 2017’den bu yana aralarında Salma Hayek, Gwyneth Paltrow, Uma Thurman, Mira Sorvino gibi pek çok ünlü oyuncunun cinsel taciz suçlamasında bulunduğu Harvey Weinstein; iddialardan ve davalardan tek tek kurtuluyor.
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2Lucia Evans ve Ashley Judd'in suçlamalarından beraat eden Weinstein'ın avukatları, ünlü yapımcının, şikayetçi kadınlardan ikisiyle milyonlarca dolarlık bir uzlaşmaya vardığını açıkladılar.
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3The Guardian'ın haberine göre; henüz resmiyete dönüşmediği de vurgulanan bu uzlaşmada, kadınlara anlaşmazlığın mahkeme dışında çözümü karşılığında tazminat olarak toplam 44 milyon dolar ödenecek.
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4Weinstein 75 kadın tarafından cinsel taciz ve cinsel saldırı ile suçlandı. Haziran ayında bu kadınlardan ikisinin şikayetleri üzerine açılan davada New York'da mahkeme önüne çıkacaktı.
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5Fakat Weinstein'ın avukatlarından Adam Harris, hakime, davacılarla mahkeme dışı bir tazminat üzerinde prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi.
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Harvey Weinstein’in cinsel tacizlerinin ortaya çıkmasının ardından tüm dünyada ünlülerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi ‘Ben de’ (Me too) etiketiyle sosyal medyada başından geçen benzer olayları paylaşmaya başladı. Sadece 2 günden 12 milyondan fazla paylaşım yapıldı. Film endüstrisi ve diğer sektörlerdeki sistematik cinsel tacizle mücadele etmek için "Time's Up" adlı kampanya düzenledi.