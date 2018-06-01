Harvey Weinstein iddianamesi hazır: Tecavüz ve ceza gerektiren cinsel ilişki suçlaması
Aralarında çok sayıda ünlü oyuncunun da olduğu onlarca kadına cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki ilk ceza soruşturmasında iddianame hazırlandı. Jüri, yapımcının tecavüz ve ceza gerektiren cinsel ilişki ile suçlanmasına karar verdi.
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Manhattan Savcısı Cyrus R. Vance Jr. yaptığı açıklamada 80'den fazla kadının cinsel taciz ve tecavüzle suçladığı Harvey Weinstein'ın büyük jüri tarafından, New York'ta iki kadına yönelik tecavüz ve ceza gerektiren cinsel ilişki ile suçlanmasına karar verdiğini duyurdu.
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Sputnik Türkiye’nin haberine göre savcı Vance, 66 yaşındaki gözden düşmüş ünlü yapımcı hakkındaki açıklamasında 'suçlamanın davalıyı şiddet suçları nedeniyle hesap verme zorunluluğuna bir adım daha yaklaştırdığını' söyledi.
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Weinstein Co. ve Miramax film stüdyosunun kurucularından Weinstein, hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor.
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Büyük jürinin suçlaması Weinstein'ın geçen cuma hakkındaki suçlamalar nedeniyle teslim olması ve mahkemeye çıkarılmasının ardından geldi.
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1 milyon dolar kefaletle ve elektronik izleme şartıyla serbest kalan Weinstein'ın 30 Temmuz'da mahkemeye çıkması kararlaştırılmıştı ancak Associated Press (Ap) bu tarihin son suçlama ışığında değişebileceğini ifade etti.
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Vance'in açıklamasında Weinstein'ın 1. ve 3. dereceden tecavüz ve birinci dereceden ceza gerektiren cinsel ilişki ile suçlandığı belirtildi.
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Aylar süren New York polisi soruşturması sonrası başlayan yasal süreçte davacı iki kadının kimlikleri açıklanmadı ancak polis suçlamaya konu eylemlerin 2004 ve 2013 arasında yaşandığını kaydetti.
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2004'te yaşanan birinci dereceden ceza gerektiren cinsel ilişki suçlamasının eski aktris Lucia Evans tarafından yapıldığı belirtiliyor. Evans Weinstein'ın kendisini oral sekse zorladığını öne sürmüştü.
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Weinstein'ın yasal ekibinin başındaki isim avukat Ben Brafman müvekkilinin kendisini savunacağını duyurdu.
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Brafman "Yakında suçlamaya itiraz için resmi olarak harekete geçeğiz. Dava mahkemeye giderse Weinstein'ın beraat etmesini bekliyoruz" diye konuştu.
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Weinstein suçlu bulunursa 5 ila 25 yıl arası hapis cezası alabilir.
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Weinstein hakkındaki suçlamalar geçen yıl ilk olarak New York Times ve New Yorker'da yayımlanmış, ardından başta ABD olmak üzere dünya genelinde yüzlerce kadın MeToo (Ben de) adlı cinsel taciz karşıtı kampanyaya destek vermiş ve çeşitli sektörlerdeki etkili erkekleri suçlamıştı.
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Weinstein hakkında açıkça cinsel saldırı suçlamasında bulunan ünlü isimler arasında Uma Thurman, Ashley Judd, Rose McGowan ve Salma Hayek de vardı.