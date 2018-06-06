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Harvey Weinstein tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarını reddetti

ntv.com.tr

Tecavüz ve ceza gerektiren cinsel ilişki suçlamalarıyla yargılanmasına başlanan yapımcı Harvey Weinstein, mahkemede suçsuz olduğunu söyledi.

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    Tecavüz ve ceza gerektiren cinsel ilişki suçlamasıyla yargılanan yapımcı Harvey Weinstein, mahkemede yaptığı savunmada suçlamaları reddetti.

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    Duruşmaya avukatı Benjamin Brafman ile gelen yapımcı, iki kadına birinci ve üçüncü derece tecavüz ve ceza gerektiren cinsel ilişki suçlamasıyla karşı karşıya.

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    Weinstein, 25 Mayıs'ta New York'ta polise teslim olmuş ve bir milyon dolarlık bir kefaletle ve elektronik izleme şartıyla serbest bırakılmıştı.
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    66 yaşındaki yapımcı, yargılama sonucu 25 yıla kadar hapis cezası alabilir.
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    2004'te yaşanan birinci dereceden ceza gerektiren cinsel ilişki suçlamasının eski aktris Lucia Evans tarafından yapıldığı belirtiliyor. Evans Weinstein'ın kendisini oral sekse zorladığını öne sürmüştü.

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    Ekim 2017’den bu yana aralarında Salma Hayek, Gwyneth Paltrow, Uma Thurman, Mira Sorvino gibi pek çok ünlü oyuncu Weinstein’i tacizle suçlamıştı.

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    Başta ABD olmak üzere dünya genelinde yüzlerce kadın MeToo (Ben de) adlı cinsel taciz karşıtı kampanyaya destek vermiş ve çeşitli sektörlerdeki etkili erkekleri suçlamıştı.

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