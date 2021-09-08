Harvey Weinstein'den Angeline Jolie’ye yanıt

Angeline Jolie'nin Harvey Weinstein'in kendisini taciz etmeye yeltendiğini ancak bir biçimde kaçmayı başardığını açıklamasının ardından Weinstein asistanı aracılığıyla yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.

Abone ol Paylaş









08.09.2021 - 07:35

Tecavüz ve darp suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Harvey Weinstein, asistanı aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Angeline Jolie'ye hiçbir şekilde bir saldırı girişimim olmadı” dedi.







Açıklamada, "Bu gerçek dışı ve tıklama tuzağı bir reklam. Sen Angelina Jolie’sin, dünyadaki her erkek ve kadın, eminim sana ilgi gösteriyordur. Bu, bütün dünyanın sana saldırdığı anlamına mı geliyor?" denildi.







Bu açıklamaların asılsız olduğu ve Jolie’nin yeni çıkacak kitabının tanıtımını yaptığını iddia edildi.







Jolie, başarısız bir girişim de olsa bunun bir saldırı olduğunu atlatmış, eski eşi Brad Pitt’in Weinstein ile Soysuzlar Çetesi’nde çalışmasından kırıldığını ve bu konuda Pitt ile o dönemde tartıştıklarını söylemişti.







Jolie ayrıca, 2004 yapımı “The Aviator” filmi için kendisine teklif geldiğini ama Weinstein’ın da içinde bulunduğu için rolü reddettiğini aktarmıştı.

Paylaş







