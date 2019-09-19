Harvey Weinstein'in avukatı konuştu: Bütün hayatı mahvoldu

1 Harvey Weinstein’in avukatı Donno Rotunno, 70’den fazla cinsel taciz ve tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya olan film yapımcıs Weinstein'in "Tüm hayatının mahvolduğunu” söyledi.

2 CBS News’tan Gayle King’e konuşan Rotunno, gelecek yıl görülecek cinsel taciz davasının sonucu ne olursa olsun Weinstein’in “Ödeyebileceği en büyük bedeli ödeyeceğini” belirtti.





3 Avukat Rotunno şu ifadeleri kullandı: "Tüm hayatı mahvoldu, tepetaklak oldu, zarar gördü. İster kendi yaptıkları ister başkalarının yaptıkları yüzünden olsun, gerçek bu."







4 "Ve gerçek şu ki ne yaparsak yapalım, o mahkeme salonundan suçsuz olarak çıkabilir ve merdivenleri inebilir. Ama bir daha asla Harvey Weinstein olamaz."





