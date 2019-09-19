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Harvey Weinstein'in avukatı konuştu: Bütün hayatı mahvoldu

Taciz suçlamasıyla dava açılan Harvey Weinstein’in avukatı açıklamalarda bulundu. Avukat Donno Rotunno, "Mahkeme nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın bütün hayatı mahvoldu" dedi.

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    Harvey Weinstein’in avukatı Donno Rotunno, 70’den fazla cinsel taciz ve tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya olan film yapımcıs Weinstein'in "Tüm hayatının mahvolduğunu” söyledi.
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    CBS News’tan Gayle King’e konuşan Rotunno, gelecek yıl görülecek cinsel taciz davasının sonucu ne olursa olsun Weinstein’in “Ödeyebileceği en büyük bedeli ödeyeceğini” belirtti.

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    Avukat Rotunno şu ifadeleri kullandı: "Tüm hayatı mahvoldu, tepetaklak oldu, zarar gördü. İster kendi yaptıkları ister başkalarının yaptıkları yüzünden olsun, gerçek bu."


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    "Ve gerçek şu ki ne yaparsak yapalım, o mahkeme salonundan suçsuz olarak çıkabilir ve merdivenleri inebilir. Ama bir daha asla Harvey Weinstein olamaz."


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    67 yaşındaki Weinstein’ın bir tecavüzcü olduğuna inanmadığını söyleyen Rotunno, müvekkilinin gelecek yıl yargılanacağı iki cinsel saldırı suçundan beraat edeceğine inandığını dile getirdi.
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