Hasan, Akça’yı kaçırıyor (Çocuk 4. yeni bölüm)
Başrollerini; Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy, Kenan Acar, Nimet İyigün ve Mehmet Emin Güney’in paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Çocuk'un 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çocuk dizisinde yaşanacaklar
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Star TV'nin yeni dizisi Çocuk'un 4. yeni bölümü nefes kesecek. İşte fotoğraflarla yeni bölüm detayları...
Akça, Hasan’ın elindedir. İki eski sevgili geçmişin hesaplaşmasını yaşarken, Emine son anda canını kurtarmayı başarır.
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Akça içinse Hasan’dan kurtulmanın tek yolu ya canından olmak ya da Hasan’ın canını almaktır.
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Ali Kemal, annesinin yaptıklarından habersiz Akça’nın gidişine anlam veremezken, Şule de Akça’nın Efe’nin annesi olduğunu öğrenmiştir. Şule’nin Efe’den kurtulmasının tek bir yolu vardır o da Akça’yı bulmaktır.
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Akça, gözünü karartıp Hasan’ı yaralar. Hasan ölümcül bir yarayla yığılıp kalırken, Şule ve Akça karşı karşıyadır. Şule Akça’ya teklifini yapar ya çocuğu alıp gidecektir ya da Hasan’ın katili olarak hapse girecektir. Akça çocuğu getirmesini söyler. Ama iki kadının yaptığı plan son anda Emine tarafından bozulur.
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Asiye Efe’nin eve dönmesinden mutludur, Şule’ye bunun hesabını sorarken, Efe annesinin kendisini istemediğini, sevmediğini duyar. Kaçacağı tek yer vardır Akça’nın yanı… Bu sefer Akça’yı durduracak hiçbir şey yoktur. Oğluyla birlikte kaçarken bunu öğrenen Asiye için tehlike çanları çalmaya başlar. Ali Kemal gerçeği öğrenmeden Akça’yı bulup, Efe’yi elinden almak zorundadır.
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