Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini aldı

Acun Ilıcalı’nın Ulus'ta satışa çıkardığı villasını Konuşanlar ile yıldızı parlayan ve Exxen'de programına devam eden Hasan Can Kaya annesi için satın aldı.

23.08.2021 - 10:50

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini aldı - 1
Acun Ilıcalı, Ulus'ta satışa çıkardığı tripleks villayı kendi platformu Exxen'in yıldızı Hasan Can Kaya'ya sattı. 


Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini aldı - 2
Konuşanlar ile adını geniş kitlelere duyuran 31 yaşındaki Kaya, Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; evi annesi için aldı.


Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini aldı - 3
Annesine ev almak için görüşmeler yaptığı Ilıcalı'nın kulağına gidince Ilıcalı, satışta olan evini Kaya’ya teklif etti.
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini aldı - 4
Annesiyle evi gezen ve çok beğenen Kaya, böylece aylardır satışta olan evin yeni sahibi oldu.


Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini aldı - 5
Öte yandan Kaya, Konuşanlar yeni sezonunun 26 Ağustos'ta seyirciyle buluşacağını duyurdu.

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