Hasanlar Barajı'nda sevindiren artış
30.11.2025 10:57
Düzce Ovası'ndaki tarım arazilerine can veren, hem de İstanbul'un su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Hasanlar Barajı bölgede etkili olan yağışlarla beraber tekrar dolmaya başladı.
Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, barajdaki su seviyelerinin yükselmesiyle birlikte bölgedeki çalışmalarını da hızlandırmaya başladı. Barajın su tutma kapasitesini artırmak amacıyla başlatılan genişletme ve taş kırma faaliyetleri devam ediyor.
DSİ yetkililerinden alınan bilgilere göre, yapılan kapasite artırma çalışmaları ve kış aylarında beklenen yağışlarla birlikte, barajdaki doluluk oranının önümüzdeki süreçte yüzde 100 seviyesini aşması öngörülüyor.