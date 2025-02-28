Haşr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Haşr Suresi meali ve tefsiri
Haşr Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 59. suresi olarak bilinir. Medine’de inmiştir ve 24 ayetten oluşur. İsmini, ikinci ayetinde geçen “el-Haşr” kelimesinden alır. “Toplayıp sürmek” manasındaki bu ifade, surede anlatılan belirli tarihî hadiseye işaret eder. Mushaf’taki sıralamada 59. sırada, iniş sırasına göre ise 95. sure kabul edilir. Bazı dini kaynaklarda “Benî Nadr Suresi” olarak da anılır; çünkü surede Medine’deki Yahudi kabilelerinden Benî Nadîr’in sürgün edilmesine dair bilgiler mevcuttur.
HAŞR SURESİ NEDİR?
Haşr Suresi Müslümanlar için ibret verici uyarılar barındırır. İçerisinde, Allah’ın mutlak kudreti ve hakimiyeti sıklıkla vurgulanır. Ayrıca surenin son kısımlarında, Allah’ın çeşitli isimleri ve sıfatları detaylı biçimde yer alır. İslam âlimleri, Haşr Suresi’nin özellikle son ayetlerinde yer alan Yüce Allah’ın isimlerinin, kalpleri teskin ettiğini belirtir. Bu sure, Allah’ın birliğini, merhametini ve her şeye gücünün yettiğini açıkça dile getirir. İslam kaynaklarında, müminleri ahiret gününe hazırlamaya teşvik eden ayetlere de rastlanır. Haşr Suresi, ilahi mesajların önemine dikkat çeker ve ibretli kıssalarla insanları uyarır.
HAŞR SURESİ'Nİ OKUMAK VE HAŞR SURESİ DİNLEMEK
Haşr Suresi’ni okumak, Kur’an okumaya gönül verenlerce değerli bulunur. Sureyi düzenli şekilde okumanın, ilahi mesajları hatırlamaya vesile olacağı ifade edilir. Sure okurken, Kur’an’ın hürmetine uygun bir ortam tercih edilir. Bu süreçte ayetlerin anlamlarını da düşünmek önemlidir. Kur’an ayetlerini dinlemek de kalbe dinginlik verir. Haşr Suresi, özellikle son üç ayetiyle bilinir. Bazı rivayetlere göre, bu ayetleri sabah veya akşam okumak manevî olarak kişiyi huzurlu hissettirir. Dinlerken içten bir duyarlılık göstermek, mesajın daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabilir. Sureyi okurken veya dinlerken tefekkür etmek tavsiye edilir. İlahi hitabın tam kavranabilmesi için, okuma esnasında gösterilecek samimiyet önemli bulunur. Haşr Suresi’ni dinleyerek, ayetlerde geçen tarihi hadiseleri daha iyi hatırlamak ve Allah’ın kudretini hissedebilmek mümkündür. İhtiyaç duyulan manevi destek ve ruh dinginliği için okumak ve dinlemek arzu edilen bir davranış olarak aktarılır. Bu surede, Allah’ın evrendeki hükmü ve müminlere verdiği müjdeler özellikle vurgulanır.