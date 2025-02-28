Haşr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Haşr Suresi meali ve tefsiri

Haşr Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 59. suresi olarak bilinir. Medine’de inmiştir ve 24 ayetten oluşur. İsmini, ikinci ayetinde geçen “el-Haşr” kelimesinden alır. “Toplayıp sürmek” manasındaki bu ifade, surede anlatılan belirli tarihî hadiseye işaret eder. Mushaf’taki sıralamada 59. sırada, iniş sırasına göre ise 95. sure kabul edilir. Bazı dini kaynaklarda “Benî Nadr Suresi” olarak da anılır; çünkü surede Medine’deki Yahudi kabilelerinden Benî Nadîr’in sürgün edilmesine dair bilgiler mevcuttur.

Haşr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Haşr Suresi meali ve tefsiri - 1

HAŞR SURESİ NEDİR?


Haşr Suresi Müslümanlar için ibret verici uyarılar barındırır. İçerisinde, Allah’ın mutlak kudreti ve hakimiyeti sıklıkla vurgulanır. Ayrıca surenin son kısımlarında, Allah’ın çeşitli isimleri ve sıfatları detaylı biçimde yer alır. İslam âlimleri, Haşr Suresi’nin özellikle son ayetlerinde yer alan Yüce Allah’ın isimlerinin, kalpleri teskin ettiğini belirtir. Bu sure, Allah’ın birliğini, merhametini ve her şeye gücünün yettiğini açıkça dile getirir. İslam kaynaklarında, müminleri ahiret gününe hazırlamaya teşvik eden ayetlere de rastlanır. Haşr Suresi, ilahi mesajların önemine dikkat çeker ve ibretli kıssalarla insanları uyarır.

HAŞR SURESİ'Nİ OKUMAK VE HAŞR SURESİ DİNLEMEK


Haşr Suresi’ni okumak, Kur’an okumaya gönül verenlerce değerli bulunur. Sureyi düzenli şekilde okumanın, ilahi mesajları hatırlamaya vesile olacağı ifade edilir. Sure okurken, Kur’an’ın hürmetine uygun bir ortam tercih edilir. Bu süreçte ayetlerin anlamlarını da düşünmek önemlidir. Kur’an ayetlerini dinlemek de kalbe dinginlik verir. Haşr Suresi, özellikle son üç ayetiyle bilinir. Bazı rivayetlere göre, bu ayetleri sabah veya akşam okumak manevî olarak kişiyi huzurlu hissettirir. Dinlerken içten bir duyarlılık göstermek, mesajın daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabilir. Sureyi okurken veya dinlerken tefekkür etmek tavsiye edilir. İlahi hitabın tam kavranabilmesi için, okuma esnasında gösterilecek samimiyet önemli bulunur. Haşr Suresi’ni dinleyerek, ayetlerde geçen tarihi hadiseleri daha iyi hatırlamak ve Allah’ın kudretini hissedebilmek mümkündür. İhtiyaç duyulan manevi destek ve ruh dinginliği için okumak ve dinlemek arzu edilen bir davranış olarak aktarılır. Bu surede, Allah’ın evrendeki hükmü ve müminlere verdiği müjdeler özellikle vurgulanır.

YAŞAM HABERLERİ

Haşr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Haşr Suresi meali ve tefsiri - 2

HAŞR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Haşr Suresi’nin Arapça orijinal metni şu şekildedir (24 ayetin tamamı):

  1. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
  2. هُوَ الَّذِي اَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِۚ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَخْرُجُواۙ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَاَتٰیهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَۙ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِاَيْدِيهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِينَۚ فَاعْتَبِرُوا يَا اُولِي الْاَبْصَارِ
  3. وَلَوْلَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَاۚ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ
  4. ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُۚ وَمَنْ يُشَاقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
  5. مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُولِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ
  6. وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُولِهٖ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلٰى مَنْ يَشَٓاءُۜ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
  7. مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُولِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْۜ وَمَٓا اٰتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُۜ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواۜ وَاتَّقُوا اللّٰهَۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
  8. لِلْفُقَرَٓاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُۜ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
  9. وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّٓا اُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌۜ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
  10. وَالَّذِينَ جَٓاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْاِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ اٰمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ
  11. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ اَحَدًا اَبَدًا وَاِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْۚ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
  12. لَئِنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ
  13. لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللّٰهِۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ
  14. لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا اِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَرَٓاءِ جُدُرٍۜ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌۜ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىۜ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ
  15. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ
  16. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اُكْفُرْۙ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّي بَرِي۪ءٌ مِنْكَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ
  17. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَٓا اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَاۚ وَذٰلِكَ جَزَٓاءُ الظَّالِمِينَ
  18. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۜ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
  19. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْۜ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
  20. لَا يَسْتَو۪ي اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِۚ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَٓائِزُونَ
  21. لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَرَاَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِۚ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
  22. هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ
  23. هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُۜ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
  24. هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُۚ لَهُ الْاَسْمَٓاءُ الْحُسْنٰىۜ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Bu orijinal metin, sureyi asıl dilinden okumak isteyenlere rehber niteliği taşır.
Haşr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Haşr Suresi meali ve tefsiri - 3

HAŞR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Haşr Suresi’nin Arapça aslına ek olarak Latin harflerle okunuşu şu şekildedir:

  1. Sebbeha lillâhi mâ fis semâvâti ve mâ fil ardı ve huvel azîzul hakîm.
  2. Huvellezî ahracellezîne keferû min ehlil kitâbi min diyârihim li evvelil haşri mâ zanentum en yahrucû ve zannû ennehum mâniatuhum husûnuhum minallâhi fe atâhumullâhu min haysu lem yahtesibû ve kazefe fî kulûbihimur ru’be yuhribûne buyûtehum bi eydîhim ve eydîl mu’minîn fe’tebirû yâ ulîl ebsâr.
  3. Ve lev lâ en keteballâhu aleyhimul celâe le’azzebehum fid dunyâ ve lehum fil âhıreti azâbun nâr.
  4. Zâlike bi ennehum şâkkûllâhe ve resûlehu ve men yuşâkkıllâhe fe innallâhe şedîdul ikâb.
  5. Mâ kata’tum min lînetin ev terektumûhâ kâimeten alâ usûlihâ fe biiznillâhi ve liyuhziyelfâsıkîn.
  6. Ve mâ efâallâhu alâ resûlihî minhum fe mâ evceftum aleyhi min haylin ve lâ rikâbin ve lâkinnallâhe yusallitu rusulehu alâ men yeşâu vallâhu alâ kulli şey’in kadîr.
  7. Mâ efâallâhu alâ resûlihî min ehlil kurâ fe lillâhi ve lir resûli ve lizîl kurbâ vel yetâmâ vel mesâkîni vebnis sebîli key lâ yekûne dûleten beynel ağniyâi minkum ve mâ âtâkumur resûlu fe huzûhu ve mâ nehâkum anhu fentehû vettekûllâhe innallâhe şedîdul ikâb.
  8. Lil fukarâil muhâcirînellezîne uhricû min diyârihim ve emvâlihim yebtegûne fadlen minallâhi ve rıdvânen ve yansurûnallâhe ve resûlehu ulâike humus sâdikûn.
  9. Vellezîne tebevveud dâre vel îmâne min kablihim yuhıbbûne men hâcera ileyhim ve lâ yecidûne fî sudûrihim hâceten mimmâ ûtû ve yu’sirûne alâ enfusihim ve lev kâne bihim hasâsatun ve men yûka şuhha nefsihî fe ulâike humul muflihûn.
  10. Vellezîne câû min ba’dihim yekûlûne rabbenâgfir lenâ ve li ihvâninâllezîne sebekûnâ bil îmâni ve lâ tec’al fî kulûbinâ gıllen lillezîne âmenû rabbenâ inneke raûfun rahîm.
  11. E lem tera ilâllezîne nâfekû yekûlûne li ihvânihimullezîne keferû min ehlil kitâbi le in uhrictum le nahrucenne meakum ve lâ nutîu fî kum ehaden ebeden ve in kûtiltum le nensurannekum vallâhu yeşhedu innehum le kâzibûn.
  12. Le in uhricû lâ yahrucûne meahum ve le in kûtılû lâ yansurûnehum ve le in nasarûhum le yuvellunnel edbâr(summe lâ yunsarûn).
  13. Le entum eşeddu rahbeten fî sudûrihim minallâhi zâlike bi ennehum kavmun lâ yefkahûn.
  14. Lâ yukâtilûnekum cemîan illâ fî kuran muhassanetin ev min verâi cudur be’suhum beynehum şedîd tahsebuhum cemîan ve kulûbuhum şettâ zâlike bi ennehum kavmun lâ ya’kılûn.
  15. Ke meselillezîne min kablihim karîben zâkû vebâle emrihim ve lehum azâbun elîm.
  16. Ke meseliş şeytâni iz kâle lil insân ikfur fe lemmâ kefera kâle innî berîun minke innî ehâfullâhe rabbel âlemîn.
  17. Fe kâne âkıbetehumâ ennehumâ fîn nâri hâlideyni fîhâ ve zâlike cezâuz zâlimîn.
  18. Yâ eyyuhâllezîne âmenûttekullâhe veltenzur nefsun mâ kaddemet li gadin vettekûllâhe innallâhe habîrun bimâ ta’melûn.
  19. Ve lâ tekûnû kellezîne nesûllâhe fe ensâhum enfusehum ulâike humul fâsikûn.
  20. Lâ yestevî ashâbun nâri ve ashâbul cenneti ashâbul cenneti humul fâizûn.
  21. Lev enzelnâ hâzâl kur’âne alâ cebelin le raeytehu hâşian muteşaddi’an min haşyetillâh ve tilkel emsâlu nadribuhâ lin nâsi leallehum yetefekkerûn.
  22. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve âlimul gaybi veş şehâdeti huver rahmânur rahîm.
  23. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve el melikül kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir subhânallâhi ammâ yuşrikûn.
  24. Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ yusebbihu lehu mâ fis semâvâti vel ard ve huvel azîzul hakîm.

    Bu okunuş, sureyi Arapça bilmeyenlerin telaffuzunu kolaylaştırmayı hedefler.
Haşr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Haşr Suresi meali ve tefsiri - 4

HAŞR SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Haşr Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 28. cüz içerisinde yer alır. Genellikle 544. sayfadan başlayarak 545, 546 ve 547. sayfalarda devam ettiği bilinir. Mushaf farklı baskılara veya yazı stillerine göre değişiklik gösterebilir; bu nedenle bazı nüshalarda sayfa kayması meydana gelebilir. Genel kabul gören yaygın basımlarda, Haşr Suresi’nin 544. sayfa itibariyle başladığı aktarılır. Cüz bilgisi sabit olmakla birlikte, mealli veya farklı puntolu mushaflarda tam sayfa numaraları değişebilir. Önemli olan, surenin 28. cüz içinde bulunduğudur. Bu sure, Kur’an bütünlüğü içinde Medine dönemine ait mesajları taşır. Surede, özellikle Benî Nadîr’in sürgün hadisesine değinilir ve müminlere önemli öğütler verilir. Medine’de nazil olduğu için uygulamaya dönük hükümler içerir. Aynı zamanda, münafıklarla Yahudi kabilelerin ilişkisine dair bilgi sunar. Mushaf içindeki konumu sebebiyle, müminlerce cüz takibi yaparken bu sureye kolaylıkla ulaşılabilir. Kur’an sayfa sıralaması, surelerin kısalığına veya uzunluğuna göre değiştiğinden, 544-547. sayfalar bu sureyi okumak isteyenlere yol gösterici bir aralıktır.

HAŞR SURESİ KAÇ SAYFA?


Haşr Suresi, uzun bir sure olmamakla birlikte, genellikle bir sayfa civarında başlamış ve devam eden birkaç sayfada tamamlanmıştır. Standart boyuttaki ve genel baskılı Mushaflarda çoğunlukla 544, 545, 546 ve 547. sayfalar arasında bulunur. Toplam 24 ayeti içerir. Bu ayetler, ortalama bir sureye göre çok fazla yer kaplamaz. Fakat her ayetin boyu ve Mushaf’taki harf sayısı değişiklik göstereceği için, bazı nüshalarda sayfa paylaşımında ufak farklılıklar olabilir. Metnin içerdiği konular ve uzunluk bakımından, birkaç sayfalık bir kapsamıyla bilinir. Surenin tamamı incelendiğinde, özellikle son kısımlardaki Allah’ın isimleri dikkati çeker. Sure, Medine döneminin hükümleri ve tarihi olayları hakkında bilgiler verir. Mübârek ayetlerin içeriği, ibret verici misaller ve ilahi hükümler barındırır. Kaynaklarda bu sureyi okumaya teşvik eden rivayetler bulunur. Her Mushaf’ta aynı sayfa düzeni olmamakla birlikte, Haşr Suresi genellikle benzer şekilde birkaç sayfayı kapsar.

HAŞR SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? HAŞR SURESİ'NİN FAYDALARI


Haşr Suresi, kaynaklarda faziletli surelerden biri olarak anılır. Özellikle son üç ayetinde Allah’ın yüce isimleri yer aldığı için önemine sıkça vurgu yapılır. Rivayetlerde, sabah veya akşam vakitlerinde bu ayetleri okumanın gönül rahatlığına vesile olabileceği aktarılır. Savaşmadan elde edilen ganimet konusuna değinmesi ve Benî Nadîr hadisesi, surenin tarihi yönünü gösterir. Bu surede, Allah’ın ilim ve kudret sahibi olduğu, müminlere yardım ettiği açık şekilde ifade edilir. Faziletinden yararlanmak isteyenlerin, surenin anlamına da dikkat etmesi önerilir. Bazı nakillere göre, Haşr Suresi’ni okumak, kişinin mânevî direncini güçlendirir. Kaynaklara göre, surenin son kısmında geçen ilahi isimler tevhid inancını perçinler. Haşr ifadesinin “toplanma” anlamı, insanların ahiret günündeki haline de işaret eder. Bu şekilde, sureyi okuyanlar hem dünyadaki imtihanı hem de ahiret sorumluluğunu hatırlamış olur. Bahsedilen faziletler, sureyi düzenli biçimde okuyan müminlerin, Allah’ın rahmetini ummasına ve huzur bulmasına yardımcıdır.

HAŞR SURESİ KAÇINCI CÜZ?


Haşr Suresi, 28. cüz içinde bulunur. Kur’an-ı Kerim’in bölümlerinden oluşan cüz takibi yaparak okuyanlar, 28. cüzde bu sureye ulaşabilir. Cüz sıralaması, surelerin uzunluğuna göre yapılmamış, her cüz yaklaşık benzer hacimde oluşturulmuştur. Haşr Suresi de Tevbe, Nur, Ahzab gibi farklı sûrelerden sonra gelen Medine dönemine ait sureler arasında yer alır. İçeriği itibarıyla müminlere önemli nasihatler verir ve münafıkların tutumunu açıklar. Surenin 28. cüzde olması, Ramazan ayında hatim yapmak isteyenlerin belirli bir okuma planı dahilinde bu sureye kolaylıkla erişmesini sağlar. Cüz içerisindeki diğer surelerle birlikte, Haşr Suresi de mesaj bakımından bütünlük oluşturur. Tarihi olaylar ve Allah’ın kudreti konusundaki vurgular, müminleri ibret almaya çağırır. 28. cüz, Haşr Suresi’yle birlikte çeşitli sureleri içerir, ancak Haşr Suresi 24 ayetiyle dikkat çeker. Bu ayetlerde toplumsal yaşam, iman esasları ve ahirete hazırlık gibi konular göze çarpar.
Haşr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Haşr Suresi meali ve tefsiri - 5

HAŞR SURESİ'NİN TAMAMI (HAŞR SURESİ 1, 2, 3 ve TÜM SAYFALAR İLE BİRLİKTE TÜM 24 AYET)

Haşr Suresi, toplam 24 ayetten oluşur. Ayetlerin tamamı:

  1. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
  2. هُوَ الَّذِي اَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِۚ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَخْرُجُواۙ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَاَتٰیهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَۙ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِاَيْدِيهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِينَۚ فَاعْتَبِرُوا يَا اُولِي الْاَبْصَارِ
  3. وَلَوْلَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَاۚ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ
  4. ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُۚ وَمَنْ يُشَاقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
  5. مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُولِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ
  6. وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُولِهٖ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلٰى مَنْ يَشَٓاءُۜ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
  7. مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُولِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْۜ وَمَٓا اٰتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُۜ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواۜ وَاتَّقُوا اللّٰهَۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
  8. لِلْفُقَرَٓاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُۜ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
  9. وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّٓا اُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌۜ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
  10. وَالَّذِينَ جَٓاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْاِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ اٰمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ
  11. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ اَحَدًا اَبَدًا وَاِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْۚ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
  12. لَئِنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ
  13. لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللّٰهِۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ
  14. لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا اِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَرَٓاءِ جُدُرٍۜ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌۜ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىۜ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ
  15. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ
  16. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اُكْفُرْۙ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّي بَرِي۪ءٌ مِنْكَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ
  17. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَٓا اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَاۚ وَذٰلِكَ جَزَٓاءُ الظَّالِمِينَ
  18. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۜ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
  19. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْۜ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
  20. لَا يَسْتَو۪ي اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِۚ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَٓائِزُونَ
  21. لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَرَاَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِۚ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
  22. هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ
  23. هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُۜ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
  24. هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُۚ لَهُ الْاَسْمَٓاءُ الْحُسْنٰىۜ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Haşr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Haşr Suresi meali ve tefsiri - 6

HAŞR SURESİ EZBERLEMEK İSTİYORUM DİYENLER İÇİN ÖNERİLER

Haşr Suresi’ni ezberlemeyi amaçlayanlar, önce sureyi parçalara bölüp küçük bölümler halinde çalışabilir. Her bölümün sesli tekrarı, hafızayı canlı tutmaya yardım eder. Ezber sürecinde, sureyi satır satır tekrar etmek faydalıdır. Bu tekrarlar sırasında ayetlerin anlamına göz atmak, motivasyonu artırır. Anlamı öğrenilince, ayetlerin içerdiği mesajlar kalpte daha kalıcı olur. Günde belirli bir vakit ayırarak okumak ve ezberlenen kısımları sürekli tekrar etmek gerekir. Sesli okumak, telaffuz hatalarının önüne geçer. Mümkün olduğunda düzgün okuyabilen bir kişiden veya güvenilir dijital kaynaklardan dinlemek telaffuzu düzeltmeyi sağlar. Sabırlı ve düzenli bir çalışma takvimi, ezberi kolaylaştırır. Ezberlediği kısımları namazlarda okuyan kişi, öğrendiklerini unutmamış olur. Her yeni bölüm bitince, önceki bölümler yeniden gözden geçirilerek eksikler giderilebilir. Haşr Suresi 24 ayet olduğu için, sistemli tekrarla belli bir sürede ezber yapılabilir. Ezberleyenler, surenin mana yönüne de önem vererek öğrendiği ayetleri kalben sindirmeye çalışmalıdır.

HAŞR SURESİ MEALİ NEDİR? HAŞR SURESİ’NDE NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?


Haşr Suresi meali, orijinal Arapça metnin Türkçe anlamını içerir. Surede, göklerde ve yerde bulunanların Allah’ı tesbih ettiğinden söz edilir. Benî Nadîr adlı Yahudi kabilesinin Medine’den sürülme sürecine değinilir. Müminlerin bu sürgünde nasıl bir tutum sergilediği anlatılır. Aynı zamanda, ganimetlerin nasıl paylaştırılması gerektiği ve zenginliklerin belli bir kesimde toplanmaması gerektiği vurgulanır. Muhacir ve Ensar arasındaki kardeşlik bağı anlatılır; Ensar’ın özverili davranışı örnek gösterilir. Surenin ilerleyen bölümlerinde münafıkların gizli planlarından bahsedilir. Son kısımlarda, Allah’ın yüce sıfatları sıralanır: Melik, Kuddûs, Selâm, Mü’min, Müheymin, Aziz, Cebbâr, Mütekebbir gibi isimler zikredilir. Allah’ın her şeye gücü yettiği, her işi hikmetle yaptığı ve insanların da buna göre hareket etmesi gerektiği hatırlatılır. Bu surenin odak noktası, Allah’ın mutlak kudreti ve müminlerin sağlam duruşudur. Meal, bu gerçekleri Türkçe olarak açıklar, böylece suredeki mesajları daha iyi anlamak mümkün olur.

HAŞR SURESİ DİĞER ADI NEDİR?

Haşr Suresi, bazı kaynaklarda “Benî Nadr Suresi” şeklinde anılır. Bu ad, surede Benî Nadîr Yahudi kabilesinin sürgününden söz edildiği için kullanılır. Surenin ikinci ayetinde “Haşr” kavramı geçtiğinden dolayı ana adı “Haşr” olmuştur. “Haşr” kelimesi toplanma ve sürgün etme manasına gelir. Tarihi olarak da kabilenin Medine’den çıkarılması, surede anlatılan önemli bir olaydır. Bu nedenle, surenin içerdiği kıssa sebebiyle “Benî Nadr” adıyla da hatırlanması normal görülür. Yine de en yaygın ve bilinen ismi “Haşr Suresi”dir. Meşhur tefsir kaynakları çoğunlukla bu ismi kullanır. Benî Nadîr’in sürgün edilişine dair bilgiler, surenin tarihi bağlamını oluşturur. Diğer isim, sureye ikinci bir isim olarak zikredilse de Mushaflarda ve genel kabulde “Haşr” adı öne çıkar. Surenin temel mesajlarının yanı sıra, bu farklı ad, içindeki konunun tarihi yönünü de vurgular.

HAŞR SURESİ TEFSİRİ NEDİR?


Haşr Suresi tefsiri, surenin ayetlerini ayrıntılı biçimde açıklayan ilmî çalışmalardır. Bu çalışmalarda, suredeki kavramların dilsel incelemesi yapılır, nüzul sebebi ve tarihi bağlamı anlatılır. Surede işlenen konular; Benî Nadîr kabilesi, münafıkların sözleri ve müminlerin tavrı gibi detayları içerir. Tefsirciler, suredeki ayetlerin mesajlarını güncel hayata uyarlamak için çaba gösterir. Özellikle ganimet paylaşımı, toplumsal yardımlaşma ve münafıklara karşı alınacak tedbirler konusunda yapılan tespitler önem taşır. Son ayetlerde Allah’ın isimleri sıralandığı için tefsirciler bu bölümde ilahi sıfatları açıklamaya ayrıca özen gösterir. Tefsir kaynakları, Arapça inceliğini göz önüne alarak ayetlerin derin anlamlarını açıklar. Haşr Suresi tefsirinde, suredeki “Haşr” ifadesinin taşıdığı “toplanma ve sürgün” manası yorumlanır. Bu çerçevede, özellikle müminlerin ibret almaları gerektiği vurgulanır. Medine döneminde nazil olduğu için pratik hukukî ve sosyal konulara da değinir. Tefsirlerde, surede geçen olayların bugüne bakan yönlerine dair ilmî yorumlar bulunur.
Haşr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Haşr Suresi meali ve tefsiri - 7

HAŞR SURESİ NE İÇİN OKUNUR? HAŞR SURESİ NEDEN OKUNUR?

Haşr Suresi, içerdiği ilahi öğütler ve tarihten kesitler nedeniyle okunur. Sure, Benî Nadîr hadisesini örnek göstererek müminlere sabırlı olmayı ve Allah’a tevekkül etmeyi hatırlatır. Ayrıca, medenî hükümler içeren ayetleriyle müslümanlar arası dayanışmayı teşvik eder. Ganimetlerin paylaşımı, yardımlaşma ve kardeşlik duygusunun önemi bu surede öne çıkar. Özellikle son üç ayetinde Allah’ın isimleriyle tevhid inancı kuvvetlendirilir. Bu ayetler, Allah’ın rahmet ve kudretine vurgu yapar. Kaynaklarda, Haşr Suresi’nin okunmasının manevî huzur verdiği ve kalbi ferahlattığı belirtilir. Sureyi okuyanlar, geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkarmayı öğrenir. Esasında, Kur’an’ın her suresi gibi Haşr Suresi de ibadet maksadıyla ve gönül yakınlığı için okunur. Tarihi kıssalardan ibret alınması, münafıkça davranışların sonuçlarının idrak edilmesi sureyi anlamlı kılar. Bunun yanında, surede müminlerin ahirete yönelik hazırlık yapmalarına dair hatırlatmalar yer alır. Bu yönleriyle Haşr Suresi, şuur ve bilgi kazanmak isteyenlerce sıklıkla okunur.

HAŞR SURESİ KAÇ AYETTİR?


Haşr Suresi toplam 24 ayetten oluşur. Mushaf’taki surelerin uzunlukları birbirinden farklıdır. Haşr Suresi, orta uzunlukta bir sure olarak kabul edilir. Bu 24 ayet içerisinde tarihî bilgiler, toplumsal yaşama dair hükümler ve Allah’ın sıfatları bulunur. İlk ayetlerde, göklerde ve yerdeki her şeyin Allah’ı tesbih ettiği vurgulanır. Daha sonra, Yahudi kabilelerinden Benî Nadîr’in sürgün süreci ve münafıkların tutumu anlatılır. Son kısımda, Allah’ın mübarek isimleri sıralanır. Bu 24 ayet, surenin konularını bütünlük içinde aktarır. Surenin okunuşu ve anlaşılması, ayet sayısının aşırı uzun olmaması nedeniyle kolaylıkla yapılabilir. Ayetler kâh kısa kâh uzundur, fakat genel itibarıyla anlaşılır bir akış sunar. Sure, 24 ayetlik yapısıyla, tefsir ve meal okumak isteyenlere de pratik bir inceleme olanağı sunar. Bu suredeki ayetler, Medine döneminin hüküm ve nasihatlerini somut örneklerle gözler önüne serer.

HAŞR SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?


Kur’an-ı Kerim’den herhangi bir ayeti, dokunmadan ezbere okumak konusunda çoğunlukla abdest şartı aranmadığı görüşü aktarılır. Ancak Mushaf’a el sürerek doğrudan okumak isteyenlerin abdestli olması tavsiye edilir. Bu, pek çok âlimin üzerinde durduğu bir saygı ifadesidir. Haşr Suresi de Kur’an bütünlüğü içinde bulunduğundan, Mushaf’tan okunacaksa geleneksel yaklaşım abdestli olmaktır. Ezbere okunuşta, abdest bulunması daha faziletli kabul edilir, ama zorunlu değildir denir. Yine de dinî kaynaklar, mümkün mertebe her Kur’an okunuşu için abdest almayı salık verir. Özellikle namazda okuyacak olanlar zaten abdestle ibadet halindedir. Temiz bir ortamda, kalben huşu içinde okumak tavsiye edilir. Abdest, maddi ve manevi temizlik anlamını güçlendirir. Bazı durumlarda sureyi abdest almadan okuyanlar, ezberden okuyorlarsa çoğu görüşte sakınca bulunmadığını belirtir. Yine de pek çok kişi, Kur’an’a hürmeten abdestli olmayı tercih eder.

HAŞR SURESİ KAÇ DEFA OKUNMALI?


Kaynaklarda, Haşr Suresi’nin belirli sayılarda okunmasına dair net bir hüküm yer almaz. Ancak bazı rivayetlerde, surede yer alan son ayetleri her sabah veya akşam tekrar etmenin manevi faydaları olduğu söylenir. Bu rivayetlerin bir kısmı sahihlik derecesi farklı beyanlarla aktarılır. Genel olarak, Kur’an okurken niyet, ihlâs ve istikrarlı olma önem taşır. Haşr Suresi’nin ya da herhangi bir surenin belirli sayıda okunması kişisel bir tercih olabilir. Kimileri, ruhen sakinleşmek veya belli bir dua amacıyla birkaç kez okuyabilir. Önemli olan, ayetlerin manasını kavramak ve uygulamaktır. Sureyi bir kez de okunsa, onlarca kez de tekrar edilse, içindeki öğütleri yaşamak asıl gayedir. Dinî literatürde “okunma sayısı” hususu kesin delile dayanmadıkça farz bir uygulama şeklinde görülmez. Yine de bazı insanlar, manevi hissiyatla sureyi 3, 7 veya daha fazla kere okumayı alışkanlık haline getirebilir. Bu, kişisel tercih olup kesin bir zorunluluğu bulunmadığı bilinir.
Haşr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Haşr Suresi meali ve tefsiri - 8

HAŞR SURESİ LATİNCE OKUNUŞU

Haşr Suresi’nin Latin harflerle okunuşu, yukarıda “Haşr Suresi Türkçe Okunuşu ve Yazılışı” başlığı altında paylaşılmış durumdadır. Surenin her ayeti, Arapça metin göz önünde bulundurularak Latin alfabesiyle yazıya geçirildi. Bu şekilde, Arapça bilmeyenler de telaffuzda kolaylık sağlayabilir. Latin harfli okunuş, Türkçe okunuş şeklinde de adlandırılabilir. Bu okunuş, Arapça fonetik kurallarına tam olarak uymaya çalışsa da, asıl metnin yerini tutmaz. Kur’an’ı orijinal dilinden okumaya özen gösterenler, Arapça harfleri de öğrenerek daha doğru telaffuza yönelebilir. Yine de Latin harf çevirisi, ilk aşamada sureyi öğrenmek veya ezberlemek isteyenler için yardımcı bir yöntem kabul edilir. Söz konusu metin, suredeki ayetleri anlamak isteyenlere büyük kolaylık sunar. Ardından meal ve tefsir incelemesi yapılırsa, sure hakkında bütüncül bir bilgi edinilir. Surenin tamamını daha önceki başlıkta incelemek mümkündür.

HAŞR SURESİ NE ZAMAN OKUNUR?

Haşr Suresi’ni okumanın belirli bir vakti konusunda kesin bir kural bulunmaz. Kur’an surelerinin her zaman okunabileceği prensibi geçerlidir. Ancak bazı rivayetlerde, Haşr Suresi’nin son üç ayetinin sabah veya akşam okunmasının faziletine dair bilgi yer alır. Yine de bu rivayetlerin isnadı konusunda farklı görüşler bulunabilir. İsteğe bağlı olarak namazlardan sonra, özellikle sabah namazı veya yatsı namazından sonra da sureyi okumak mümkündür. Özellikle manevi bir huzur arayışı içinde olanlar, bu zaman dilimlerini tercih edebilir. Duaların, Kur’an okumalarının ve zikirlerin kabulüne dair kat’î bir saat kısıtlaması olmadığı bilinir. Kişi, gün içerisinde fırsat buldukça sureyi okuyabilir. Bazı topluluklar, belli gecelerde Kur’an okumalarını düzenlerken Haşr Suresi’ne de yer verir. Önemli olan, surenin içeriğini anlamak ve verdiği öğütleri yaşamaya çalışmaktır. Bu sure, geçmiş olaylardan ibret almaya, Allah’ın kudretini hatırlamaya ve münafıkça tutumlardan sakınmaya çağırır.

HAŞR SURESİ'NDEN SONRA OKUNACAK DUA


Kur’an okunduktan sonra herhangi bir dua yapılabilir. Haşr Suresi’nin ardından özel bir dua metni zorunlu değildir. Ancak dileyenler, surenin mesajına uygun niyetlerle yakarışta bulunabilir. Özellikle son ayetlerde Allah’ın sıfatları ve isimleri geçer. Bu isimlerle dua etmek, Kur’an’ın tavsiye ettiği bir yöntemdir. Mesela “Ya Melik, Ya Kuddûs, Ya Selâm, Ya Aziz, Ya Cebbâr” şeklinde Allah’ın bu isimlerini anarak kişinin kendi dilinde dilediği niyazı eklemesi mümkündür. Peygamber Efendimiz’den nakledilen çeşitli dualar da bu sureden sonra okunabilir. Birçok kimse, sure bittikten sonra manevî atmosferi sürdürmek adına istiğfar ve salavat getirir. Ana esas, yürekten samimi niyetle Allah’a yönelmektir. Haşr Suresi’ndeki esaslar hatırlanarak, yardımlaşma, ahirete hazırlık, münafıklıktan uzak durma gibi konularda Allah’tan yardım dilenmesi uygundur. Duada, surede geçen uyarıları hatırlamak, kulluk bilincini güçlendirir.
Haşr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Haşr Suresi meali ve tefsiri - 9

HER GÜN HAŞR SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

Bazı dini kaynaklar, Haşr Suresi’ni her gün okuyan kişinin kalbinde teselli ve huzur bulacağını belirtir. Özellikle sabah ve akşam vakti bu sureye yer verenlerin manevî kazancına dikkat çekilir. Kaynaklara göre, surenin son üç ayetinde yer alan ilahi isimler, Allah’ın büyüklüğünü derinden hissetmeye yardımcı olur. Düzenli okumalar, kişinin hayatında Kur’an’a daha fazla yer açar. Sürekli hatırlanan ayetler, müminin davranışlarını daha bilinçli hale getirir. Her gün okumak, suredeki konuları içselleştirmeye kapı aralar. Buna ek olarak, Haşr Suresi’nde bahsedilen olaylardan çıkarılan dersler, yaşamın çeşitli alanlarında uygulanabilir. Rivayetler, manevi destek ve koruma hissi yaşanabileceğini bildirir. Yine de bunun kesin hüküm olmadığı, sadece kaynakların genel yorumu olduğu bilinir. Her gün okumak, Kur’an sevgisini de artırır. Kalp, Allah kelamına her gün muhatap olunca, imanın lezzetini daha çok hisseder. Bu sure, özellikle ahiret inancını güçlendiren ayetleriyle de öne çıkar.

HAŞR SURESİ NE ZAMAN İNDİ?


Haşr Suresi, Medine’de nazil olmuştur. İniş sırası bakımından 95. sure kabul edilir. Tarihi bilgilere göre Uhud Savaşı’ndan sonra, özellikle Benî Nadîr Yahudi kabilesinin Medine’den sürülmesi olayına atıfta bulunduğundan, hicretin 4. yılı civarında indiği belirtilir. Sure, Medine döneminde geldiği için içtimaî ve siyasi konular içerir. Müminlerin karşılaştığı zorluklara, münafıkların tutumlarına ve bazı Yahudi kabilelerinin ahdi bozma girişimlerine dikkat çeker. Surenin iniş yeri ve zamanı, ayetlerde vurgulanan konuların uygulanması yönünden önemlidir. Medine dönemi, Müslümanların bir toplum haline gelmeye başladığı ve çeşitli anlaşmalarla nizam kurma gayretinin arttığı dönemdir. Benî Nadîr sürgünü, surede anlatılan hadisenin temel zeminini oluşturur. Böylece sure, sahabe nesli için o dönemde yol gösterici olmuş, münafıkça davranışlara karşı uyarı niteliği taşımıştır.

HAŞR SURESİ HATMİ NASIL YAPILIR?


Haşr Suresi hatmi, genellikle Kur’an-ı Kerim’in tamamının okunması esnasında bu surenin de okunuşunu içerir. Özel olarak sadece Haşr Suresi için “hatim” tabiri kullanılmaz; hatim kavramı Kur’an’ın baştan sona okunmasını ifade eder. Ancak bazı kişiler, belirli amaçlarla Haşr Suresi’ni belirli sayıda okuyarak küçük bir okuma programı yapabilir. Bu, şahsî bir uygulamadır ve kesin bir kuralı yoktur. Hatim usulünde, Fâtiha’dan Nas Suresi’ne kadar olan tüm sureler sırasıyla okunur. Haşr Suresi, 28. cüz içerisinde yer aldığı için hatim tamamlanırken sıraya uygun olarak okunur. Bazen mealli hatim yapılırken, sure okunduğunda anlamı da gözden geçirilir. Bu yöntem, ayetlerin mesajlarını daha iyi kavramaya vesile olur. Haşr Suresi bitince, diğer surelere geçilerek Kur’an tamamlanır. Hatim sonunda genellikle “hatim duası” yapılır. Bu dua, Haşr Suresi dahil tüm surelerin okunuşunun kabulü için Allah’a niyaz olarak gerçekleştirilir.
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