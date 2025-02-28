Haşr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Haşr Suresi meali ve tefsiri

HAŞR SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Haşr Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 28. cüz içerisinde yer alır. Genellikle 544. sayfadan başlayarak 545, 546 ve 547. sayfalarda devam ettiği bilinir. Mushaf farklı baskılara veya yazı stillerine göre değişiklik gösterebilir; bu nedenle bazı nüshalarda sayfa kayması meydana gelebilir. Genel kabul gören yaygın basımlarda, Haşr Suresi’nin 544. sayfa itibariyle başladığı aktarılır. Cüz bilgisi sabit olmakla birlikte, mealli veya farklı puntolu mushaflarda tam sayfa numaraları değişebilir. Önemli olan, surenin 28. cüz içinde bulunduğudur. Bu sure, Kur’an bütünlüğü içinde Medine dönemine ait mesajları taşır. Surede, özellikle Benî Nadîr’in sürgün hadisesine değinilir ve müminlere önemli öğütler verilir. Medine’de nazil olduğu için uygulamaya dönük hükümler içerir. Aynı zamanda, münafıklarla Yahudi kabilelerin ilişkisine dair bilgi sunar. Mushaf içindeki konumu sebebiyle, müminlerce cüz takibi yaparken bu sureye kolaylıkla ulaşılabilir. Kur’an sayfa sıralaması, surelerin kısalığına veya uzunluğuna göre değiştiğinden, 544-547. sayfalar bu sureyi okumak isteyenlere yol gösterici bir aralıktır.





HAŞR SURESİ KAÇ SAYFA?

HAŞR SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? HAŞR SURESİ'NİN FAYDALARI

HAŞR SURESİ KAÇINCI CÜZ?

Haşr Suresi, uzun bir sure olmamakla birlikte, genellikle bir sayfa civarında başlamış ve devam eden birkaç sayfada tamamlanmıştır. Standart boyuttaki ve genel baskılı Mushaflarda çoğunlukla 544, 545, 546 ve 547. sayfalar arasında bulunur. Toplam 24 ayeti içerir. Bu ayetler, ortalama bir sureye göre çok fazla yer kaplamaz. Fakat her ayetin boyu ve Mushaf’taki harf sayısı değişiklik göstereceği için, bazı nüshalarda sayfa paylaşımında ufak farklılıklar olabilir. Metnin içerdiği konular ve uzunluk bakımından, birkaç sayfalık bir kapsamıyla bilinir. Surenin tamamı incelendiğinde, özellikle son kısımlardaki Allah’ın isimleri dikkati çeker. Sure, Medine döneminin hükümleri ve tarihi olayları hakkında bilgiler verir. Mübârek ayetlerin içeriği, ibret verici misaller ve ilahi hükümler barındırır. Kaynaklarda bu sureyi okumaya teşvik eden rivayetler bulunur. Her Mushaf’ta aynı sayfa düzeni olmamakla birlikte, Haşr Suresi genellikle benzer şekilde birkaç sayfayı kapsar.Haşr Suresi, kaynaklarda faziletli surelerden biri olarak anılır. Özellikle son üç ayetinde Allah’ın yüce isimleri yer aldığı için önemine sıkça vurgu yapılır. Rivayetlerde, sabah veya akşam vakitlerinde bu ayetleri okumanın gönül rahatlığına vesile olabileceği aktarılır. Savaşmadan elde edilen ganimet konusuna değinmesi ve Benî Nadîr hadisesi, surenin tarihi yönünü gösterir. Bu surede, Allah’ın ilim ve kudret sahibi olduğu, müminlere yardım ettiği açık şekilde ifade edilir. Faziletinden yararlanmak isteyenlerin, surenin anlamına da dikkat etmesi önerilir. Bazı nakillere göre, Haşr Suresi’ni okumak, kişinin mânevî direncini güçlendirir. Kaynaklara göre, surenin son kısmında geçen ilahi isimler tevhid inancını perçinler. Haşr ifadesinin “toplanma” anlamı, insanların ahiret günündeki haline de işaret eder. Bu şekilde, sureyi okuyanlar hem dünyadaki imtihanı hem de ahiret sorumluluğunu hatırlamış olur. Bahsedilen faziletler, sureyi düzenli biçimde okuyan müminlerin, Allah’ın rahmetini ummasına ve huzur bulmasına yardımcıdır.Haşr Suresi, 28. cüz içinde bulunur. Kur’an-ı Kerim’in bölümlerinden oluşan cüz takibi yaparak okuyanlar, 28. cüzde bu sureye ulaşabilir. Cüz sıralaması, surelerin uzunluğuna göre yapılmamış, her cüz yaklaşık benzer hacimde oluşturulmuştur. Haşr Suresi de Tevbe, Nur, Ahzab gibi farklı sûrelerden sonra gelen Medine dönemine ait sureler arasında yer alır. İçeriği itibarıyla müminlere önemli nasihatler verir ve münafıkların tutumunu açıklar. Surenin 28. cüzde olması, Ramazan ayında hatim yapmak isteyenlerin belirli bir okuma planı dahilinde bu sureye kolaylıkla erişmesini sağlar. Cüz içerisindeki diğer surelerle birlikte, Haşr Suresi de mesaj bakımından bütünlük oluşturur. Tarihi olaylar ve Allah’ın kudreti konusundaki vurgular, müminleri ibret almaya çağırır. 28. cüz, Haşr Suresi’yle birlikte çeşitli sureleri içerir, ancak Haşr Suresi 24 ayetiyle dikkat çeker. Bu ayetlerde toplumsal yaşam, iman esasları ve ahirete hazırlık gibi konular göze çarpar.