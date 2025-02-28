Hasta olanlar oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre hasta olanlar oruç tutabilir mi?

HASTA OLANLAR ORUÇ BORCUNU NASIL KAZA EDEBİLİR?

Hasta olanlar, rahatsızlıkları dolayısıyla tutamadıkları Ramazan oruçlarını iyileştikten sonra kaza edebilir. İslam âlimlerine göre, hastalık süresince tutulamayan oruçlar sağlığın düzeldiği dönemlerde gün hesabı yapılarak tamamlanır. Diyanet’in açıklamalarında, kişi oruç tutmaya engel oluşturan durumdan kurtulduğunda, ertelenen oruçları uygun zamanlarda peş peşe veya ayrı günlerde tutabileceği ifade edilir. Kaza oruçlarında niyet sabah ezanından önce yapılır ve herhangi bir gün olabilir. Hastalığı tamamen geçmeyen veya kalıcı engeli bulunanlar, kaza orucunu sürdüremeyecek durumdalarsa fidye uygulamasına başvurabilir. Böylece ibadetin sorumluluğu, sağlık koşulları dikkate alınarak yerine getirilmiş olur.





HASTA OLANLAR ORUÇ NİYETİNE GİREBİLİR Mİ?



Hasta olanlar, oruç niyetine girmeden önce mutlaka sağlık durumunu gözden geçirmeli. Tedavileri ve ilaç kullanımı günün belli saatlerine bağlı olanlar, bu saatleri iftar ve sahura kaydırabiliyorsa doktorlarından onay alarak niyet edebilir. Ancak oruç esnasında hastalık kötüleşirse veya sağlık riski belirirse, ibadeti sürdürmek yerine bozmaları mümkündür. İslam, insan sağlığını ön plana koyar ve zaruret durumlarında oruçtan muafiyet tanır. Diyanet de bu görüşü destekler ve kişinin sağlığını riske atmasının dinen uygun olmadığını açıklar. Hasta kişi, oruç tutmak istiyorsa bu niyetine uygun şekilde iftar ve sahur düzeni ayarlamalı, vücuttan gelen uyarıları dikkate alarak kararı gözden geçirmelidir.

HASTA OLANLAR ORUÇ İBADETİNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Hasta olanlar oruç tutarken, sağlıklarını koruyacak önlemleri öne almalı. Beslenme programını ilaç saatlerine göre düzenlemek, iftarda ve sahurda dengeli öğünlerle yeterli kalori ve sıvı almak önemlidir. Özellikle kronik rahatsızlıklarda, uzun açlık süresi değerleri olumsuz etkileyebilir; bu nedenle kan şekeri veya tansiyon ölçümleri ihmal edilmemeli. Ani bayılma, ciddi halsizlik veya ağrı gibi belirtiler baş gösterirse orucun bozulması gündeme gelebilir. Diyanet’e göre, zaruret halleri dinen izin kapsamına girer. Ayrıca doktorun tedaviyle ilgili uyarılarına mutlaka kulak vermek gerekir. Herhangi bir risk söz konusuysa oruç ertelenir ve daha sonra kaza yoluyla yerine getirilir.