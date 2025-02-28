Hasta olanlar oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre hasta olanlar oruç tutabilir mi?
Hasta olanlar, oruç ibadetine başlamadan önce sağlık durumlarını dikkatle değerlendirmeli. İslam âlimleri, insanın sağlığını riske atacak veya mevcut hastalığını kötüleştirecek şartlarda orucun ertelenebileceğini belirtir. Doktor tarafından ciddi sakınca görülüyorsa, kişi oruç yükümlülüğünden geçici veya kalıcı olarak muaf tutulabilir.
HASTA OLANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı da insan hayatının korunmasına önem verir ve hastalığın ilerleme ihtimali varsa oruçtan muafiyet tanır. Geçici hastalığı olanlar iyileştiklerinde tutamadıkları günleri kaza edebilir. Sürekli ilaç kullanımı veya kalıcı bir rahatsızlık varsa kişi fidye ile yükümlü hale gelebilir. Böylece hem ibadet sorumluluğu yerine getirilir hem de tedavi aksamadan sürdürülür. Sağlık durumu hafif ancak kontrol altında olan hastalar, doktor onayıyla oruç tutabilir ve gerektiğinde tedbir alarak süreçlerini yönetebilir.
HASTA OLANLAR ORUÇ KONUSUNDA NASIL DAVRANMALI?
Hasta olanlar, oruç tutma konusunda ilk adım olarak doktorlarından görüş almalı. Hastalığın derecesi, tedavi planı ve ilaç saatleri, orucun sağlığı nasıl etkileyeceğine dair önemli ipuçları sunar. İslam hukukunda hasta kimselere kolaylık gösterilmesi esastır; orucun zarara yol açması veya hastalığın artması muhtemelse erteleme yapılabilir. Diyanet’in fetvaları da bu yaklaşımı doğrular. Kişi, oruç tutmayı denemek istiyorsa ve doktor da uygun görüyorsa, beslenme saatlerini ve ilaç kullanımını sahur ve iftar aralığına göre planlayabilir. Ancak tedavinin aksaması veya sağlığın kötüleşmesi söz konusuysa ibadeti erteleyerek kaza etmek daha doğrudur. Bu tutum hem dini vecibelere uygun olur hem de hastalık risklerini azaltır.
HASTA OLANLAR ORUÇ TUTARKEN İLAÇ KULLANABİLİR Mİ?
Hasta olanlar, oruç süresince ağızdan alınan ilaçları kullanırsa oruç bozulur. İslam âlimleri, besin niteliğindeki tüm maddelerin veya ilaçların yutulmasının orucu geçersiz kıldığını belirtir. Bu nedenle düzenli ilaç kullanımı gereken kişilerin, doktor tavsiyesine göre ilaç saatlerini iftar ve sahura kaydırması gerekebilir. Eğer bu düzenleme mümkün değilse ve hastalık ciddi risk taşıyorsa, oruç ertelenebilir. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar ya da hayat boyu ilaç kullanımına ihtiyaç duyanlar için oruç tutmak zor olabilir. Diyanet, bu durumda sağlığın korunması gerektiğini vurgular. Hastalık kalıcıysa ve doktor oruç tutmayı sakıncalı görüyorsa, kişi fidye ödeyerek ibadet yükümlülüğünü yerine getirebilir.