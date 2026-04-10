Hastanedeki İbrahim Tatlıses'ten ilk açıklama. "Yoğun bakımdayım ama süperim"

Ardından oğlu Ahmet Tatlıses ile aralarındaki buzların erimediğini söyleyen İbrahim Tatlıses, “Ahmet (Tatlıses) yatsın kalksın Tuğçe'ye (asistanı) dua etsin. Kızım Zübeyde Melek ile Tuğçe olmasa Dilan ile Ahmet'i hastane odasına almazdım” dedi.

Ünlü sanatçı, sözlerine “Daha önce Dilan ve Ahmet neredeydi? Çünkü basın yoktu. Basın mensupları gelince geldiler. Ahmet'i sevmiyorum, sevmeyeceğim. Hakkımı da helal etmeyeceğim. Ahmet, benim düşman olduğum insanlarla oturuyor” diye devam etti.

Oğlu Ahmet'in “babamın akli melekeleri yerinde değil” iddialarına da karşı çıkan Tatlıses, “Beş ayrı hastaneden akli melekelerimin yerinde olduğuna dair rapor aldım. Adli Tıp Kurumu'ndan da raporum var. Ama Ahmet bunları reddediyor. Ahmet, Şule'den (eski asistanı) Manisa'daki dört evin parasını aldı ama bana getirmedi. Ona 7 tane dükkan açtım hepsini batırdı” ifadelerini kullandı.