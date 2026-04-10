Hastanedeki İbrahim Tatlıses'ten ilk açıklama. "Yoğun bakımdayım ama süperim"
10.04.2026 10:32
NTV - Haber Merkezi
Safra kesesi iltihabı sebebiyle hastanede olan İbrahim Tatlıses'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Ameliyat olacağı duyurulan Tatlıses'ten ilk mesaj geldi.
İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, birkaç gün önce evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 74 yaşındaki ünlü ismin genel durumunun iyi olduğu ve tedbiren yoğun bakımda tedavi altında olduğu açıklandı.
7 Nisan Salı gününden beri hastanede tedavi altında olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili son açıklama Dr. Engin Çakmakçı'dan geldi.
Tatlıses için safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı ile antibiyotik tedavisine başlandığı ve sürecin olumlu ilerlediği söylendi. Tatlıses'in doktoru, tedavi süreci olumlu devam ederse ünlü ismin önümüzdeki hafta safra kesesi ameliyatı olacağını duyurdu.
TÜM ÇOCUKLARIYLA TEK TEK GÖRÜŞTÜ
Tatlıses'in hastaneye kaldırılması sonrası yakınları da yanına koştu. Ünlü ismin küs olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses de hastaneye gitti. İbrahim Tatlıses, tüm çocuklarıyla tek tek görüştü.
Babasıyla buluşması sırasında fenalaşan ve tansiyonu yükselen Ahmet Tatlıses, görüşme sırasında hıçkıra hıçkıra ağladıklarını "Duygusal anlar, babanız orada yatıyor sonuçta. Bu bütün evlatları için geçerli" diye aktardı.
"YOĞUN BAKIMDAYIM AMA SÜPERİM"
Tedavisi hala devam eden İbrahim Tatlıses'ten ilk mesaj geldi. Gel Konuşalım'a ses kaydı gönderen ünlü sanatçı, "Süperim yoğun bakımdayım ama süperim. Safra kesemden dolayı hastanedeyim, yarın alacaklar. Sevenlerime lütfen iyi olduğumu söyleyin" ifadelerini kullandı.
OĞLU AHMET İLE İLGİLİ KONUŞTU
Ardından oğlu Ahmet Tatlıses ile aralarındaki buzların erimediğini söyleyen İbrahim Tatlıses, “Ahmet (Tatlıses) yatsın kalksın Tuğçe'ye (asistanı) dua etsin. Kızım Zübeyde Melek ile Tuğçe olmasa Dilan ile Ahmet'i hastane odasına almazdım” dedi.
Ünlü sanatçı, sözlerine “Daha önce Dilan ve Ahmet neredeydi? Çünkü basın yoktu. Basın mensupları gelince geldiler. Ahmet'i sevmiyorum, sevmeyeceğim. Hakkımı da helal etmeyeceğim. Ahmet, benim düşman olduğum insanlarla oturuyor” diye devam etti.
Oğlu Ahmet'in “babamın akli melekeleri yerinde değil” iddialarına da karşı çıkan Tatlıses, “Beş ayrı hastaneden akli melekelerimin yerinde olduğuna dair rapor aldım. Adli Tıp Kurumu'ndan da raporum var. Ama Ahmet bunları reddediyor. Ahmet, Şule'den (eski asistanı) Manisa'daki dört evin parasını aldı ama bana getirmedi. Ona 7 tane dükkan açtım hepsini batırdı” ifadelerini kullandı.