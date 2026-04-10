Hastanedeki İbrahim Tatlıses'ten yeni görüntü

Özel Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı ise Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin şunları paylaştı:

"7 Nisan Salı günü öğle saatlerinde İbrahim Tatlıses'i yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle kabul ettik. Tansiyon düşüklüğü vardı. Yapılan tetkiklerde bir enfeksiyon bulgusuyla yoğun bakım servisinde tedbiren tedaviye aldık. Şu anda safra kesesi iltihabı nedeniyle tedavisi sürüyor. En kısa zamanda da safra kesesi ameliyatı planlanıyor. Şu anda genel durumu iyi, bilinci açık. Ameliyat sonrası da her şey yolunda gidecek diye bekliyoruz."

Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses de ziyaret dolayısıyla Yayman ve beraberindekilere teşekkür etti.