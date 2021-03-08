Hastaneden Rasim Öztekin açıklaması: Hayati tehlikesi bulunuyor

DHA 08.03.2021 - 15:48
62 yaşındaki Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaştı.
Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü.
Kadıköy’de bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Öztekin’in sağlık durumu ile ilgili hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sayın Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde evinde fenalaşması üzerine eşi tarafından ilk müdahalesi yapılarak 112 ekiplerimize haber verilmiş."