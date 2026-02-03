Hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl? Menajeri açıkladı
03.02.2026 12:18
NTV - Haber Merkezi
Şarkıcı Hakan Taşıyan geçtiğimiz hafta kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvurmuştu. Tedavisi devam eden ünlü ismin menajeri, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
"Güz Gülleri", "Hazin Geliyor" gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan Hakan Taşıyan, 2020 yılında ölümden dönmüş ve uzun bir süre hastanede tedavi görmüştü. Böbrek ve karaciğer nakli bekleyen Taşıyan'a böbrek nakli için kız kardeşi donör olmuştu. İzmir'den de uygun karaciğer bulunduktan sonra ünlü şarkıcıya hem böbrek hem karaciğer nakli yapılmıştı.
SEVENLERİNİ KORKUTTU
Sağlığına kavuşan ve bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Hakan Taşıyan, geçtiğimiz hafta kalp krizi şüphesiyle hastaneye gitti.
DOKTORU AÇIKLAMA YAPMIŞTI
52 yaşındaki ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili doktoru açıklama yaptı. Prof. Dr. Mustafa Mücahit Balcı, gerekli tetkiklerin yapıldığını ve kardiyolojik açıdan düşük riskli kabul edildiğini ifade etti ve "Hastamız önlem amaçlı olarak koroner yoğun bakımda izlem altına alınmıştır" diye konuştu.
Gereken tıbbi takibin yapıldığını belirten Balcı, "Hastanın genel durumu gayet iyidir, hayati bulguları stabildir. Hastanemiz bünyesinde şu an tedavisi sürmektedir" bilgisini paylaştı.
TAŞIYAN'DAN HABER VAR
Tüm bu yaşananlardan günler sonra Hakan Taşıyan'ın menajeri Hüseyin Canayaz, ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
ntv.com.tr'ye konuşan Hüseyin Canayaz, Hakan Taşıyan'ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü söyledi. Ünlü şarkıcının tedavisinin olumlu seyrettiğini ve değerlerinin düştüğünün belirten Canayaz, “Birkaç gün içinde normal odaya alınacak” dedi.
"GÜZEL İNSANLARIN DUALARIYLA AYAKLANDIM"
Öte yandan Hakan Taşıyan, katıldığı bir programda geçtiğimiz yıl kendisini organ nakline götüren hastalığıyla ilgili “Bir gün taksi bekliyorduk, ayağımda bir sızı hissettim. Hastaneye gittik ‘kırık’ dediler ama ayağımı falan burkmamıştım. Sonra başka tetkikler için Gülhane Hastanesi’ne gittik. ‘Siroz. Acil karaciğer ve böbrek nakli gerek’ dediler. 5 ay Gülhane’de kaldım" dedi.
Sonrasında Ankara'da bir hastaneye gittiğini anlatan Taşıyan, “Dört ay da orada hastanede kaldım ve karaciğer için kadavra bekledik. Böbrek nakli için de kız kardeşim Sinem donör oldu. Çok şanslıyım, güzel insanların dualarıyla ayaklandım” ifadelerini kullandı.