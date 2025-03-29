Hatay bayram namazı saat kaçta? 2025 Hatay ili ve ilçeleri bayram namazı saati
Akdeniz’in kalabalık illerinden birisi olan Hatay’da bayram namazı saatleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için bayram namazı vakitlerini tek tek duyurdu. Bayram namazı yılda iki kez kılınırken müslümanlar,bayram namazına katılmaya ayrıca önem gösteriyor. Bayram namazı camilerde, cemaat ile birlikte kılınıyor. Peki Hatay bayram namazı saat kaçta? İşte, Hatay bayram namazı saati 2025….
Hatay’da Antakya, Altınözü, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerde yaşayan vatandaşlar bayram namazı saatlerine göre hareket edecek. Her yaştan müslüman bayram namazı sonrası camilerde ilk bayramlaşmalarını yaşayacak. Bayram namazı yılda iki kez kılınırken namaz saatini kaçırmak istemeyenler Diyanet tarafından açıklanan namaz vakitlerini takip ediyor. Peki Hatay’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Hatay bayram namazı vakti