Hatay baklavası Gaziantep baklavasına rakip oldu

Antakya’da ailesi üç kuşaktır baklava üretimi yapan baklava ustası Şahin Emmoğlu, Antakya baklavasına günden güne daha da talebin artacağını belirterek, “Antakya baklavası, Gaziantep baklavasından daha kaliteli, daha lezzetli, daha iyidir. Normal koşullarda günlük 2 ton baklava üretiyoruz. Ancak Kurban Bayramı dolayısı ile talepler çok" dedi.