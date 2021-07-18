Hatay baklavası Gaziantep baklavasına rakip oldu

Birbirinden farklı yemekleri ve tatlısı ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Gastronomi Şehirler Ağı’na dahil edilen Hatay’da yapılan baklava, Gaziantep baklavasına rakip oldu. Özellikle Kurban Bayramı dolayısı ile taleplerin arttığı baklava bayramda sofraları süsleyecek.

18.07.2021 - 14:07

Hatay baklavası Gaziantep baklavasına rakip oldu - 1
Gastronomi kenti Hatay’da son zamanların gözde tatlısı baklava rağbet görüyor.
Hatay baklavası Gaziantep baklavasına rakip oldu - 2
İncecik açılan hamuru, içerisine bolca kullanılan fıstığı ve saf tereyağı ile damak çatlatan lezzet haline gelen baklava, Türkiye’nin birçok ilinden talep edilmeye başladı.
Hatay baklavası Gaziantep baklavasına rakip oldu - 3
Fıstığın tam firik halindeyken toplanıp kullanıldığı baklava kalitesi ve fiyatı ile Gaziantep baklavası ile yarışıyor.
Hatay baklavası Gaziantep baklavasına rakip oldu - 4

Antakya’da ailesi üç kuşaktır baklava üretimi yapan baklava ustası Şahin Emmoğlu, Antakya baklavasına günden güne daha da talebin artacağını belirterek, “Antakya baklavası, Gaziantep baklavasından daha kaliteli, daha lezzetli, daha iyidir. Normal koşullarda günlük 2 ton baklava üretiyoruz. Ancak Kurban Bayramı dolayısı ile talepler çok" dedi.

Hatay baklavası Gaziantep baklavasına rakip oldu - 5

"Yaklaşık olarak 3 buçuk ton baklava üretimi gerçekleştirdik" diyen Emmoğlu, "Medeniyetler ve gastronomi şehri olan Hatay'ımızda Antakya baklavası bir numaradır” diye konuştu.



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