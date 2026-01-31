Hatay'da bir kuzu, çift başlı ve 4 gözlü doğdu
31.01.2026 09:50
İHA
Hatay'da zorlu bir doğumun ardından yavru kuzu, çift başlı olarak dünyaya geldi. Yavrunun sağlık durumu ise gayet iyi durumda.
Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Karakese mahallesinde hayvancılıkta uğraşan Emre Tombul'un koyunu doğum yaptı. Koyunun zorlu doğumunun ardından yavrudaki farklılığı anlayan Tombul, kuzunun çift başlı olduğunu gördü.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaptığı kontrollerde kuzunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Tombul, kuzunun 2 ağzı ile 4 gözü olduğunu söyledi. 33 yaşındaki Emre Tombul, yavrunun durumu üzerine şöyle konuştu:
“15 yıldır hayvancılık yapıyorum. Zorlu bir doğum oldu bizim için. Kuzumuz çift kafalı doğdu ve 2 ağzı ile 4 gözü var. Çok zor oldu doğumu. Kendisinin ve annesinin sağlık durumu gayet iyi.”