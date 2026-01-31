Hatay'da bir kuzu, çift başlı ve 4 gözlü doğdu

Yaptığı kontrollerde kuzunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Tombul, kuzunun 2 ağzı ile 4 gözü olduğunu söyledi. 33 yaşındaki Emre Tombul, yavrunun durumu üzerine şöyle konuştu:

“15 yıldır hayvancılık yapıyorum. Zorlu bir doğum oldu bizim için. Kuzumuz çift kafalı doğdu ve 2 ağzı ile 4 gözü var. Çok zor oldu doğumu. Kendisinin ve annesinin sağlık durumu gayet iyi.”