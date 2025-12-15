Hatay'ın meşhur lezzeti dünyanın en iyi tatlısı. Sırrı tescilli peynirde saklı
Taste Atlas platformunun açıkladığı "Dünyanın en iyi tatlısı" listesinde ilk sıraya yerleşen Antakya künefesi tescilli peyniriyle hazırlanıp servis ediliyor.
KÜNEFE DÜNYANIN EN İYİ TATLISI
Yöresel yemekler, içecekler ve tatlılar ile restoranlar hakkında bilgi sunan "TasteAtlas" tarafından yılın dikkati çeken lezzetlerine ilişkin oylama yapıldı. Platformun veri tabanındaki 2 bin 274 tatlının yarıştığı "Dünyanın En İyi 100 Tatlısı" listesi için yapılan 97 bin 422 değerlendirme sonucunda Antakya künefesi 4,51'lik puan ortalamasıyla birinci oldu.
TESCİLLİ PEYNİR
UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'ın öne çıkan tatlısı künefe, 2008'de coğrafi işaret tescil belgesi almasıyla adını daha çok duyurdu. Künefe 4 yıl önce tescillenen tuzsuz uzayan peyniri ile hazırlanıyor. Künefe yapımındaki en önemli noktanın özel peynir olduğu ifade ediliyor. ki tarafı da tereyağıyla kızartılan tatlı, üzerine şerbet döküldükten sonra damaklarla buluşturuluyor. Tatlı, tercihe göre üzerine dondurma konularak da servis edilebiliyor.
ESNAF GURUR DUYDU
Tatlının dünya çapında birinci olması Hatay esnafını gururlandırdı. 64 yaşındaki Necmettin Berberoğlu da kente özgü lezzetin artık dünyaca kabul gördüğünü ifade ederek, "Künefe, yöresel ve tam damak tadımızı uygun tatlı olduğu için yıllardır tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Antakya'nın her evinde muhakkak tatlı olarak künefe sunulur." diye konuştu. Hatay'ın künefecilerinden Abdulkadir Mısırlı işini iyi yapan meslektaşlarına teşekkür etti.