Hatay'ın meşhur lezzeti dünyanın en iyi tatlısı. Sırrı tescilli peynirde saklı

Tatlının dünya çapında birinci olması Hatay esnafını gururlandırdı. 64 yaşındaki Necmettin Berberoğlu da kente özgü lezzetin artık dünyaca kabul gördüğünü ifade ederek, "Künefe, yöresel ve tam damak tadımızı uygun tatlı olduğu için yıllardır tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Antakya'nın her evinde muhakkak tatlı olarak künefe sunulur." diye konuştu. Hatay'ın künefecilerinden Abdulkadir Mısırlı işini iyi yapan meslektaşlarına teşekkür etti.