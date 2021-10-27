Hatay’ın meşhur tepsi kebabı ile trüf mantarından oluşan tabağın porsiyonu 90 euro

UNESCO Hatay Gastronomi Evi kurucularından ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın eşi Nazan Savaş tepsi kebabının trüf mantarı ile birlikte uluslararası düzeyde tanıtılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Nazan Savaş, “Hatay UNESCO Gastronomi alanında gastronomi şehri. UNESCO’nun yaptığı faaliyetler, tanıtım adına bizim için fırsat oluyor. İtalya’nın Alba şehrinde yapılan bu festivale davet gelince onure olduk. Çünkü uzun yıllardan beri yapılan bir festival ve bizim için paha biçilmez olan tepsi kebabını yine oranın paha biçilmez olan mantarı ile bir araya getirecek, uluslararası düzeyde tanıtacaktık" dedi.