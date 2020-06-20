Hatay'ın simge lezzeti:Tepsi kebabı

Yöresel lezzet, kırmızı etin zırh yardımıyla kıyılmasından sonra tepside taş fırınlarda pişirilerek müşterilere servis ediliyor. Kullanılan malzeme ve pişirilişinin lezzet açısından çok önemli olduğu tepsi kebabı, koronavirüs salgınında tedbirlerin hafiflemesiyle yeniden restoranlardaki yerini aldı.