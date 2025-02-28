Hatimli teravih namazı kılınışı: Teravih namazının hatimle kılındığı camiler listesi İstanbul 2025: Hatimli teravih nedir, nasıl kılınır?

Teravih namazı, yatsı namazının hemen ardından ve tan yeri ağarmasına kadar kılınabilir. Mübarek Ramazan ayında camilerde ve evlerde eda edilebilen teravih namazı hatimli şekilde de kılınıyor. Hatimli teravih namazı kılınan camiler ise ilçe müftülüklerince duyuruluyor. İstanbul'da hatimli teravih kılınan camiler hangileri?

Hatimli teravih namazı kılınışı: Teravih namazının hatimle kılındığı camiler listesi İstanbul 2025: Hatimli teravih nedir, nasıl kılınır? - 1

Hatimle teravih namazı kılınan camiler, 2025 Ramazan ayı dolayısıyla islam aleminin gündeminde bulunuyor. Cemaat hatimli teravih ile namaz kılmış olurken hem de Kur'an'ı hatim yapma lütfuna eriyor. Ramazan ayı boyunca hatimle teravih namazı kılma niyetin de olan cemaat için ilçe ilçe cami listesi müftülükler tarafından yayımlandı. İşte, İstanbul hatimle teravih kılınan camiler...

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Hatimli teravih namazı kılınışı: Teravih namazının hatimle kılındığı camiler listesi İstanbul 2025: Hatimli teravih nedir, nasıl kılınır? - 2

HATİM NE DEMEK?

Hatim kelime olarak mühürlemek, sona erdirmek ve bitirmek anlamlarını ifade eder. Aynı zamanda, Kur'ân-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuyup bitirmeye denir.

Hatimli teravih namazı kılınışı: Teravih namazının hatimle kılındığı camiler listesi İstanbul 2025: Hatimli teravih nedir, nasıl kılınır? - 3

HATİMLE TERAVİH NAMAZI NEDİR, NASIL KILINIR?

Camilerde yatsının ardından kılınacak hatimle teravih namazında, imam her rekatta Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa okur. Böylece 20 rekatta bir cüzün tamamlanmasıyla teravih namazı son bulur. Teravih namazını hatimli olarak kılan vatandaşlar, namazla beraber hatim yapma mutluluğuna da erişir.

Hatimli teravih namazı kılınışı: Teravih namazının hatimle kılındığı camiler listesi İstanbul 2025: Hatimli teravih nedir, nasıl kılınır? - 4

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

İmama uyarak teravih namazı kılınacaksa euzu besmele çekerek “Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya uydum imama” denilir. Tek olarak kılınacaksa “Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya" denilir.

1. Rekat

* Eller kulak hizasına kaldırılır, Allahuekber diyerek namaza başlanır.
* Gizlice Sübhaneke duası okunur.
* Euzu Besmele çekilir.
* Fatiha Suresi okunur.
* Zammı Sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.
* Allahuekber diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Azim denilir.
* Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Lekel Hamd denilir.
* Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.
* İki defa secde yaptıktan sonra ‘Allahuekber’ denilerek ikinci rekata kalkılır.

2. Rekat

* Ayağa kalkıldığında Besmele ve Fatiha suresi okunur.
* Zammı sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.
* ‘Allahukber’ diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Azim denilir.
* Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Leke’l-Hamd denilir.
* Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Âlâ denlir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.
* Oturulduğunda; Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah diyerek önce sağa sonra sola selam verilir.
* Eğer dört rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda Ettehiyyatü ve Salli, Barik duaları okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

3 ve 4. Rekat

Son iki rekat da ilk iki rekat gibi kılınır. Ettehiyyatü ve Salli, Barik dualarınsan sonra önce sağa sonra sola "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diye selam verilir.

Teravih namazı cemaatle kılınacaksa fatiha ve zammı sureleri imam açıktan okur cemaat dinler.

Hatimli teravih namazı kılınışı: Teravih namazının hatimle kılındığı camiler listesi İstanbul 2025: Hatimli teravih nedir, nasıl kılınır? - 5

Vitir namazı kılınışı

1. Rekat

Önce niyet edilir adından tekbir alınır ve imam hatip ve cemaat "Sübhaneke" sadece iamam hatip "Euzü besmele, fatiha ve zammı sure" okur rüku ve secdeye gidilir.

2. Rekat

Sadece imam hatip "Besmele, fatiha ve zammı sure" okuyarak rüku secdenin ardından oturulur ve imam ve cemaat sadece "Tahiyyat duası"nı okur. Üçüncü rekata kalkılır.

3. Rekat

Sadece imam hatip "Besmele, fatiha ve zammı sure"ni okunduktan sonra "eller kulak hizasında tekbir alınır." Bu tekbirden sonra imam ve cemaat kunut dualarını okur. Ardından rüku secdeye geçilerek son oturuş yapılır. İmam hatip ve cemaat "Tahiyyat duası, salli barik ve rabbena duaları" nı okunduktan sonra sağ ve sol tarafa selam verilerek vitir namazı tamamlanır.

Hatimli teravih namazı kılınışı: Teravih namazının hatimle kılındığı camiler listesi İstanbul 2025: Hatimli teravih nedir, nasıl kılınır? - 6

Hatimle teravih namazı kılınan camiler 2025 İstanbul

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