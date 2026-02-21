Hava sıcaklıkları şeftali ağaçlarına çiçek açtırdı
21.02.2026 11:19
İHA
Adana'da soğuk havaların ardından yükselen hava sıcaklıkları, şeftali ağaçlarında çiçek açtırdı.
Kozan ilçesinde geçen günlerde etkisini gösteren yağış ve selin ardından hava sıcaklıkları 20 derecelere kadar yükseldi. Hava sıcaklığının artmasıyla beraber şeftali ağaçları pembe ve beyaz çiçeklere büründü.
Onlarca dönüm arazideki şeftali ağaçlarında açan renkli çiçekler, görenlere de kartpostallık görüntüler oluşturdu.
"BEKLENTİMİZ YÜKSEK"
Şeftali bahçesinden sorumlu Erol Kürtül, hasadın 20 Mayıs'ta ayında başlayacağını belirterek, eğer don olmazsa bu yılki verimlerinden umutlu olduklarını söyledi. Üreticilerin bu yıl verimden yana beklentileri yüksek.