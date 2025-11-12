Havalar soğuyunca talep arttı: Herkes faydalı diye içiyor ama sağlığa birçok zararı var
12.11.2025 12:21
İHA
Soğuk havalarda hem ısınmak hem de hastalıklardan korunmak için bitki çaylarına talep artıyor ancak poşet çay kullanımı, genel sağlık üzerinde çeşitli riskler barındırabiliyor.
Eskişehir'de uzun yıllardır aktarlık yapan Metin Ağılönü, vatandaşları 'sallama çay' adıyla bilinen tek kullanımlık poşet çaylara karşı uyardı.
Poşetli çayların içeriğinde düşük kaliteli bitki karışımlarının bulunabileceğini belirten Ağılönü, bu ürünleri tercih etmeden önce bir kez daha düşünülmesi gerektiğini vurguladı.
Ağılönü, "Çayın kaplandığı poşetin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Üstelik demleme sırasında kanserojen etkileri daha da açığa çıkıyor. İkinci tehlike ise bu çayların içeriğinde genelde talaş malların kullanılıyor olması. Yani ezilmiş, faydaları azalmış ya da sap kısmı kalmış olan kısımlar öğütülüp toz haline getiriliyor'' dedi.
Vatandaşların ürünü görerek almasının daha doğru olduğunu vurgulayan Ağılönü, "Sağlık Bakanlığı açıkta satılmasına izin vermediği için biz de mecburen poşetleyerek koyuyoruz. Ancak müşteri 'Ben bu poşetleri istemiyorum, kapalı yerde olan ürününüz varsa oradan tartılmasını istiyorum' diyerek taze üründen talep edebilir'' şeklinde konuştu.
BİLİM NE DİYOR?
National Library of Medicine'da yayınlanan bir araştırmaya göre, polipropilen biyolojik olarak parçalanmamasına rağmen çay poşetlerinin üretiminde sıklıkla kullanılıyor. Çay poşetlerinde ayrıca flor bileşikleri, arsenik, radyum tuzu, alüminyum, bakır, kurşun, cıva, kadmiyum, baryum, nitratlar ve daha birçok madde de bulunuyor.
Uzmanlar, poşet çaylar yoluyla vücudumuza giren mikroplastiklerin besin zincirimize ve dolayısıyla sindirim sistemimize zarar verebileceğini ifade ediyor. Tam boyutu tam olarak bilinmemekle birlikte, Bisfenol A (BPA) gibi bazı plastiklerin endokrin bozucu olduğu da tahmin ediliyor. Bu durum, insanlarda hormonal aktivite üzerinde zararlı etkilere sahip olabilecekleri anlamına geliyor.