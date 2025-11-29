Havalar soğuyunca talep arttı. Kilosu 250 liraya satılıyor
İHA
Gaziantep'te havaların soğuması ve hastalıkların artmasıyla alternatif tedavi yöntemlerini tercih eden vatandaşlar, çareyi aktarlarda buldu.
Havaların serinlemesiyle birlikte öksürük, soğuk algınlığı ve burun akıntısı şikayetleri arttı. Bitkisel ürün satıcıları, vatandaşların bu süreçte bağışıklığı güçlendiren kış çaylarına yöneldiğini belirtti.
Aktar Bülent Bilici, son günlerde ıhlamur, kuşburnu, papatya, zencefil, zerdeçal çayları ile keçiboynuzu pekmezine yoğun talep olduğunu ifade etti. Kış çaylarının hem şikayetleri azalttığını hem de vücut direncini artırdığını söyleyen Bilici, en çok ıhlamura talep olduğunu söyledi.
Bülent Bilici, "Havanın tam olarak temizlenmemesi nedeniyle insanlarda öksürük, soğuk algınlığı ve burun akıntısı gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Bu nedenle bize geliyorlar. Şu sıralar özellikle ıhlamur, kuşburnu, zencefil, zerdeçal çayları ile keçiboynuzu pekmezi çok rağbet görüyor" dedi.
Fiyatlarla ilgili bilgi veren Bilici, "Öyle uçuk rakamlarımız yok. Mesela 800 gramlık keçiboynuzu pekmezi 100 lira, kuşburnunun kilosu 250 lira, papatyanın 100 gramı 50 lira" şeklinde konuştu.