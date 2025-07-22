Havlularınızı ne zaman yıkamalısınız? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz
Evdeki günlük koşuşturma ve dikkat dağıtıcı unsurlar, pek çok kişinin havlularını ne zaman yıkaması gerektiğini unutmasına neden olabilir. Ancak, Leicester Üniversitesi'nden bir bilim insanına göre, kişisel hijyeninize özen göstermek için havlularınızı çok daha sık yıkamanız gerekebilir.
Klinik mikrobiyoloji profesörü Dr. Primrose Freestone, temiz havluların bile birkaç kullanım sonrasında kirli hale geldiğini belirterek, havluların en fazla iki kullanımda bir yıkanması gerektiğini vurguladı. Günde bir kez duş alanlar için bu, her iki günde bir havluların yıkanması anlamına geliyor.