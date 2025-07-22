Havlularınızı ne zaman yıkamalısınız? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz

MİKROBİYOLOİK TEHDİTLER

Bir araştırma, tek bir kişinin kullandığı banyo havlusunda, tehlikeli enfeksiyonlara yol açabilecek E. coli, Staphylococcus aureus ve Klebsiella gibi bakterilerin yüksek seviyelerde olduğunu ortaya koydu. Dr. Freestone, havluların sürekli nemli kalmasının, bakterilerin ve mantarların üremesi için uygun bir ortam yarattığını belirtti ve "Havlular, vücudun her yerine temas ettiği için mikroorganizmaları biriktirme konusunda özellikle etkilidir" şeklinde uyardı.



KOKU VE TEMİZLİK



Sürekli kullanılan havlular, nemli ortamlarından dolayı küf ve kötü kokuya da neden olabilir. Dr. Freestone, "Bu kokular, ter veya vücut sıvıları ile birleşen deterjan ve yumuşatıcı kalıntılarından kaynaklanır. Bakteri ve mantarların ürettiği atık ürünler, bu kokulara yol açar" diye ekledi.





