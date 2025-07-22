Havlularınızı ne zaman yıkamalısınız? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz

Evdeki günlük koşuşturma ve dikkat dağıtıcı unsurlar, pek çok kişinin havlularını ne zaman yıkaması gerektiğini unutmasına neden olabilir. Ancak, Leicester Üniversitesi'nden bir bilim insanına göre, kişisel hijyeninize özen göstermek için havlularınızı çok daha sık yıkamanız gerekebilir.

Havlularınızı ne zaman yıkamalısınız? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 1

Klinik mikrobiyoloji profesörü Dr. Primrose Freestone, temiz havluların bile birkaç kullanım sonrasında kirli hale geldiğini belirterek, havluların en fazla iki kullanımda bir yıkanması gerektiğini vurguladı. Günde bir kez duş alanlar için bu, her iki günde bir havluların yıkanması anlamına geliyor.

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Havlularınızı ne zaman yıkamalısınız? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 2

Uzmanlara göre, enfeksiyon riski taşıyan veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için ise havluların her kullanım sonrası yıkanması şart. Dr. Freestone, "Havlular temizlenmiş olsa bile ciltten kalan kirler, ter ve mikroplar, tekrar kullanıldığında birikerek sağlığınız için risk oluşturur" dedi.

Havlular, yalnızca ciltle temas ettiğinde değil, aynı zamanda sık sık nemli kaldıkları için de bakterilerin üremesi için uygun ortam yaratır. Havlu kumaşı, yatak çarşaflarına göre daha kalın olduğundan, bakterilerin çoğalması daha da kolaylaşır. Nemli ortamlarda, mantar ve bakteriler hızla çoğalabilir, bu da havluların kullanıldıkça kötü koku yaymasına yol açar.


Havlularınızı ne zaman yıkamalısınız? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 3

MİKROBİYOLOİK TEHDİTLER

Bir araştırma, tek bir kişinin kullandığı banyo havlusunda, tehlikeli enfeksiyonlara yol açabilecek E. coli, Staphylococcus aureus ve Klebsiella gibi bakterilerin yüksek seviyelerde olduğunu ortaya koydu. Dr. Freestone, havluların sürekli nemli kalmasının, bakterilerin ve mantarların üremesi için uygun bir ortam yarattığını belirtti ve "Havlular, vücudun her yerine temas ettiği için mikroorganizmaları biriktirme konusunda özellikle etkilidir" şeklinde uyardı.

KOKU VE TEMİZLİK

Sürekli kullanılan havlular, nemli ortamlarından dolayı küf ve kötü kokuya da neden olabilir. Dr. Freestone, "Bu kokular, ter veya vücut sıvıları ile birleşen deterjan ve yumuşatıcı kalıntılarından kaynaklanır. Bakteri ve mantarların ürettiği atık ürünler, bu kokulara yol açar" diye ekledi.


Havlularınızı ne zaman yıkamalısınız? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 4

BANYO VE EL HAVLULARI

Enfeksiyonların yayılmasını önlemek için uzmanlar, banyo havlularının asla paylaşılmaması gerektiğini vurguluyor. Özellikle viral enfeksiyonlar, örneğin maymun çiçeği gibi hastalıklar, bu şekilde kolayca bulaşabilir. Ayrıca, el havluları da düzenli olarak yıkanmalıdır, çünkü ellerdeki mikroplar ciltle temas ettiği sürece bu havlularda birikmeye devam eder.

HAVLULAR İÇİN EN ETKİLİ TEMİZLİK YÖNTEMİ

Dr. Freestone, havluların 60°C’de çamaşır deterjanı ile yıkanmasını öneriyor. Bu sıcaklık, bakterilerin ve mantarların öldürülmesine yardımcı olur, ayrıca virüslerin etkisiz hale gelmesini sağlar. Havlular, kullanılmadan önce tamamen kurutulmalı ve serin, kuru bir ortamda saklanmalıdır.


Havlularınızı ne zaman yıkamalısınız? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 5

Havlular yatak çarşaflarından daha sık yıkanmalıdır. Yıkama sonrası hala kötü koku kalıyorsa, çamaşır makinesinde çok uzun süre beklemiş olabilirler. Venter, havluların ve yatak takımlarının güneşte kurutulmasını önerdi, çünkü bu, nemi hızla alır ve havluların temiz pamuk kokusuyla taze kalmasını sağlar.

Havlularınızı ne zaman yıkamalısınız? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 6


Kişisel hijyeninize dikkat etmek, yalnızca günlük temizlik rutininin bir parçası olmakla kalmaz, aynı zamanda sağlığınızı korumada önemli bir rol oynar. Uzmanların önerilerine göre, havlularınızı düzenli olarak yıkamak, kötü kokulardan ve mikroplardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

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