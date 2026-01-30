Hayal Köseoğlu'ndan pankartlı çağrı. "Beni bağımsızda da oynatın"

“Sesinde Aşk Var”, “Yedinci Koğuştaki Mucize”, “Özgür Dünya”, “Beni Sevenler Listesi” gibi filmlerde de rol alan Hayal Köseoğlu, "Bir Nefes Daha" filmindeki performansıyla 28'inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde “Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü”nün sahibi oldu.

Bir süredir meslektaşı Nezir Çınarlı ile birlikte olan Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz aylarda da evlenme teklifi aldı.