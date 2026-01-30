Hayal Köseoğlu'ndan pankartlı çağrı. "Beni bağımsızda da oynatın"
30.01.2026 12:14
NTV - Haber Merkezi
Oyuncu Hayal Köseoğlu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Bağımsız bir filmde oynamak isteyen ünlü isim, sesini pankart açarak duyurdu.
“Aşk-ı Memnu” dizisinde canlandırdığı "Pelin" karakteriyle şöhreti yakalayan ve son olarak “Bahar” adlı dizide rol alan Hayal Köseoğlu, yeni bir proje için pankart açarak çağrıdı bulundu.
Hazırladığı pankart ile objektif karşısına geçen 33 yaşındaki Hayal Köseoğlu, bu kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"ALTIN KOZA'M VAR"
Ünlü oyuncunun taşıdığı pankarttaki "Dört sene oyunculuk okudum! Altın Koza’m var! Beni bağımsızda da oynatın! Çok özledim!" ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.
Köseoğlu'nun paylaşımına binlerce beğeni ve Başak Gümülcinelioğlu, Selen Öztürk, Cemal Hünal gibi meslektaşlarından destek geldi.
KÜÇÜK YAŞTA OYUNCULUKLA TANIŞTI
Henüz 6 yaşındayken “Ruhsar” dizisinde oyunculukla tanışan Hayal Köseoğlu, eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. “Aşk-ı Memnu” ile hafızalara kazınan Köseoğlu, daha sonra “Muhteşem Yüzyıl”, “Arkadaşlar İyidir”, “İstanbullu Gelin”, “Mucize Doktor” ve “Mahkum” gibi projelerde boy gösterdi.
“Sesinde Aşk Var”, “Yedinci Koğuştaki Mucize”, “Özgür Dünya”, “Beni Sevenler Listesi” gibi filmlerde de rol alan Hayal Köseoğlu, "Bir Nefes Daha" filmindeki performansıyla 28'inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde “Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü”nün sahibi oldu.
Bir süredir meslektaşı Nezir Çınarlı ile birlikte olan Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz aylarda da evlenme teklifi aldı.