Hayallerinin peşinden gitti. Seyyar tezgahında çocukluk hayalini gerçekleştiriyor
11.04.2026 10:17
İHA
6 Şubat 2023'teki depremlerde evini ve iş yerini kaybeden Erhan Çapanoğlu, çocukluk hayalini gerçekleştirerek seyyar tezgahında falafel yapıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'da yakalanan Erhan Çapanoğlu'nun evi ve iş yeri depremde kullanılamaz hale geldi. Çapanoğlu yaşadığı kaybın ardından, sosyal medyada görerek ilgisini çekmeye başlayan bir girişimde bulundu. Çapanoğlu seyyar tezgahında falafel satarak kendi işinin patronu oldu. Satın aldığı motosikletin üzerinde Lübnan kökenli yiyeceği müşterileriyle buluşturan Çapanoğlu, 1 buçuk metrakarelik ekmek teknesinde kendi emeğiyle ticaret yapmanın mutluluğunu yaşıyor.
HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİTTİ
Küçük yaşlardan beri sokak satıcılarını gördüğünü ve özendiğini dile getiren Çapanoğlu, küçüklüğünden beri video oyunlarındaki seyyar satıcıları görüp çok imrendiğini ve hep bunun hayalini kurduğunu anlattı. Seyyar satıcılığı kimsenin tavsiye etmemesine rağmen yine de hayalerinin peşinden giden Çapanoğlu, aklına birçok iş fikrinin geldiği ancak kendisinin falafel satıcısı olmaya karar verdiğini ifade etti.
"GENÇLERE TAVSİYEM SABIRLI OLSUNLAR"
Ekmek teknesinin yağışlı ve sert havalarda pek iş yapmadığını belirten Çapanoğlu, her şeye rağmen umudunu kaybetmiyor. 6 Şubat depremlerinde yaşadığı kayıpları anlatan Çapanoğlu, şöyle devam etti:
“Depremde birçok sevdiğim insanı ve akrabalarımı kaybettik; büyük bir buhran yaşadık. Şu an 1,5 metrekarelik bir tezgahta çalışıyorum. Önceleri aracımı gezdiriyordum, şimdi ise sabit bir yerde hizmet veriyorum. Açık alanda çalışmanın zorluğu, hava durumundan kaynaklanan olumsuzluklarla karşılaşabilmek oluyor. Bu işle uğraşacak gençlere tavsiyem; sabırlı olmalarıdır ve Küçük başlamaktan korkmak yerine, küçük kalmaktan korksunlar.”