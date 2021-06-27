Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem bir kez daha değişti

27.06.2021 - 13:19
Son olarak Kuzgun dizisinde rol alan oyuncu İpek Erdem, tatilde arkadaşlarıyla katıldığı partide yeni imajıyla görüntülendi.
GÖRENLER TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Snob Magazin'in haberine göre 37 yaşındaki Erdem, kısa, sarı saçları ve danslarıyla plajın ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti.
2003-2006 yılları arasında yayınlandığı dönemde, özellikle gençler tarafından sıklıkla takip edilen Hayat Bilgisi dizisinde uzun saçlarıyla tanınan Erdem, en son Ekim 2020'de kısacık kestirdiği saçlarıyla çektirdiği yeni fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmıştı.
"ÖZGÜRLEŞTİM"
Erdem, bu fotoğrafına, "Geçen kış o kadar çok bunu yapmak istiyordum ki üstüne 'Britney Spears gibi sakın saçlarınızı kestirmeyin' gibi şeyler döndü ve bir kadının saçlarını bu kadar kestirmesi delirdiğine, sağlıksız olduğuna işaret olarak etiketlendi" notunu yazmıştı.
Önce cesaret edemediğini ama ardından kalıbı kırdığını söyleyen Erdem, "Kendimi tam olarak olduğum gibi kabul edip yaşayacak, size de sunacak kadar özgürleştiğim ve tam tersi çok sağlıklı olduğum için mutluyum" demişti.
"Bir ülkeye 'Barbi' lakabıyla çok da güzel, naif, öğretici hele ki ustam, hayran olduğum oyuncu Perran Kutman ile güzel etki etmekten dolayı son derece mutlu ve memnunum" diyen Erdem, başka pozlarını da paylaşmıştı.
"SAÇIMIN TELİNE SARI SÜRMEM DERKEN BARBIE OLDUM"
"Şimdi hayatım, tercihlerim, yolum tamam... Son 15 senedir işimi daha iyi yapabilmek için normal çalışmalarıma, yaptığım işlere devam ederken bir taraftan kendime ve sağlığıma doğru yolculuğuma çıktım. Malum, tahmin edersiniz ki 18 yaşında bir ülkede tanınmak ve büyük bir etki yaratmak her halükarda çok sarsıcıydı. Saçımın teline sarı sürmem derken sarışın bir 'Barbi' olmuştum" diyen Erdem, dizinin hayatına etkisini şöyle anlatmıştı:
"Ben bir taraftan kız çocuklarının okulda taklit ettiği bir örneğe dönüştüğüm için kendimi sorumlu hissediyor, daha iyi bir oyuncu olmak için çalışıyor, altından kalkamayacağımı hissettiğim işleri kabul etmiyordum özellikle de sizin için. Tüm bunların yoğunluğu beni kendime attı, 21 yaşımda ilk defa bunalıp, tek başıma çıktığım bir tatilde kendimi sevmem ve tamamen içimden gelen sesi dinlemem gerektiğini anladım. O gün bu gündür kendimle hemhâlim... Her zaman içimden geldiği gibi davrandım. Onun doğru olduğunu biliyordum."