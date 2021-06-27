Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem bir kez daha değişti

"ÖZGÜRLEŞTİM"

Erdem, bu fotoğrafına, "Geçen kış o kadar çok bunu yapmak istiyordum ki üstüne 'Britney Spears gibi sakın saçlarınızı kestirmeyin' gibi şeyler döndü ve bir kadının saçlarını bu kadar kestirmesi delirdiğine, sağlıksız olduğuna işaret olarak etiketlendi" notunu yazmıştı.

Önce cesaret edemediğini ama ardından kalıbı kırdığını söyleyen Erdem, "Kendimi tam olarak olduğum gibi kabul edip yaşayacak, size de sunacak kadar özgürleştiğim ve tam tersi çok sağlıklı olduğum için mutluyum" demişti.