Hayatını kaybeden moda efsanesi Karl Lagerfeld’in son defilesi
ntv.com.tr
Geçen ay hayatını kaybeden efsane modacı Karl Lagerfeld’in son tasarımları, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defileyle tanıtıldı. Lagerfeld’e saygı duruşu niteliğindeki defilede ünlü oyuncu Penelope Cruz da modellik yaptı.
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Modanın efsane ismi Karl Lagerfeld’in hayatını kaybetmesinin ardından son koleksiyonu için defile düzenlendi.
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19 Şubat’ta 85 yaşındayken hayatını kaybeden modacının elinden çıkma son koleksiyonu Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defileyle tanıtıldı.
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Lagerfeld’in kreatif direktörlüğünü üstlendiği Chanel’in yeni defilesi, Alpler temasıyla, yapay kar üstünde gerçekleştirildi.
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Ünlü model Cara Delevingne (26) ve Cindy Crawford’un modellik yapan kızı Kaia Gerber’in (17) yanı sıra Hollywood’un ünlü İspanyol oyuncusu Penelope Cruz (44) podyumda yürüdü.
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Defile, Hamburg doğumlu, yarı Alman, yarı İsveçli modacı Lagerfeld’e bir saygı duruşu niteliğindeydi.
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20’li yaşlarından itibaren Paris’te yaşamaya başlayan Lagerferld’in son tasarımlarının yer aldığı defilede hem neşeli hem de duygusal anlar yaşandı.
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Cara Delevingne, Lagerfeld’in son defilesinde duygulanıp ağlamaya başlayan model arkadaşını podyumda böyle teselli etti.
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İşte Paris’teki Grand Palais’da düzenlenen Chanel defilesinden yansıyanlar...
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