Hayatını kaybeden YouTuber Alex Dragomir'in son mesajı internette viral oldu

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan 17 yaşındaki ünlü YouTuber Alex Dragomir hayatını kaybetti. Genç YouTuber'ın son mesajı, ölümünün ardından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

14.06.2021 - 15:26 | Son Güncelleme : 14.06.2021 - 15:27

Hayatını kaybeden YouTuber Alex Dragomir'in son mesajı internette viral oldu - 1
Milyonlarca takipçiye ulaşmayı başaran 17 yaşındaki ünlü YouTuber Alex Dragomir hayatını kaybetti. Ölüm haberi kız kardeşi tarafından verilen YouTuber, geçirdiği yedi saatlik bir ameliyata dayanamayarak hayata veda etti.
Hayatını kaybeden YouTuber Alex Dragomir'in son mesajı internette viral oldu - 2
YouTuber'ın Twitter'da yaptığı son paylaşım, ölüm haberinin duyurulmasından sonra viral (hızla yayıldı) hale geldi.
Hayatını kaybeden YouTuber Alex Dragomir'in son mesajı internette viral oldu - 3

YouTuber söz konusu tweet'te takipçilerine şu ifadelerle seslendi:

"Hayati bir ameliyata giriyorum. Eğer işe yaramazsa, sizlerle harika vakit geçirdiğimi bilmenizi istiyorum. Hepinize bana yaptıklarınız için teşekkür ederim."

Hayatını kaybeden YouTuber Alex Dragomir'in son mesajı internette viral oldu - 4
Dragomir'in bu paylaşımından bir gün sonra ünlü YouTuber'dan acı haber geldi. Dragomir'in kız kardeşi aynı hesaptan yaptığı paylaşımda "Yedi saatlik bir operasyondan sonra kalbi daha fazla dayanamadı" mesajını yayınladı.
Hayatını kaybeden YouTuber Alex Dragomir'in son mesajı internette viral oldu - 5
Yaşamını İngiltere'de sürdüren genç YouTuber, sıkı bir Manchester United taraftarıydı. Ölüm haberini duyan İngiliz futbolcu Marcus Rashford, konuyla ilgili yaptığı bir paylaşımda Dragomir için "Gerçek bir süper star. Sonuna kadar mücadele etti!" yorumunu yaptı.
Hayatını kaybeden YouTuber Alex Dragomir'in son mesajı internette viral oldu - 6

GENÇ YOUTUBER NEDEN ÖLDÜ?

Alex Dragomir, bir süredir kalp yetmezliği ile mücadele ediyordu. Zaten YouTube'daki paylaşımlarında da genel olarak bu süreci anlatan genç YouTuber, insanların yüreklerine dokunmayı başarmıştı. Konuyla ilgili çektiği son videoda ise kalbinin çok zayıf olduğundan bahseden Dragomir, buna yapılacak bir şey kalmadığını ancak kalp nakli gerektiğini söylemişti. 

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