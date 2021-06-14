Hayatını kaybeden YouTuber Alex Dragomir'in son mesajı internette viral oldu

GENÇ YOUTUBER NEDEN ÖLDÜ?

Alex Dragomir, bir süredir kalp yetmezliği ile mücadele ediyordu. Zaten YouTube'daki paylaşımlarında da genel olarak bu süreci anlatan genç YouTuber, insanların yüreklerine dokunmayı başarmıştı. Konuyla ilgili çektiği son videoda ise kalbinin çok zayıf olduğundan bahseden Dragomir, buna yapılacak bir şey kalmadığını ancak kalp nakli gerektiğini söylemişti.