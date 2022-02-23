Haydar Dümen'in miras muamması

Geçtiğimiz günlerde 91 yaşında hayata veda eden Haydar Dümen'in mirası muammaya dönüştü. Gayrimenkul zengini olduğu orataya çıkan Dümen'in mirası eşi yerine hiç tanımadığı insanlara kaldı. Eşi Gül Dümen kayıp mirasın peşine düştü.

Haberler 23.02.2022 - 14:36

Haydar Dümen'in miras muamması - 1

Gayrimenkul zengini olduğu orataya çıkan Haydar Dümen'in Cihangir'deki daire ve binalarını ölmeden önce yakından tanıdığı bir emlakçıya devrettiği ortaya çıktı.


Haydar Dümen'in miras muamması - 2

Dümen'le birlikte emlakçı da ölünce 100 milyon TL değerindeki gayrimenkul varislerine geçti.


Haydar Dümen'in miras muamması - 3

Eşi Gül Dümen malları geri almak için harekete geçerken konuyla ilgili hukukçular konuştu.


Haydar Dümen'in miras muamması - 4

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Avukat Duygu Ateşoğlu, "Eğer devir işlemi sırasında taraflar arasında yazılı bir protokol ya da şahitler huzurunda sözlü bir mutabakat yapılmamışsa Gül Dümen'in işi çok zor. Çünkü karşı taraf 'Para elden verildi' diyebilir. Böyle bir durumda malların geri alınması karşıdaki şahısların vicdanına kalmış demektir" dedi.


Haydar Dümen'in miras muamması - 5

Beyoğlu Sıraselviler'de muayenehanesi ve yine aynı bölgede bina, daire, dükkan gibi mülkleri de bulunan Dümen'in emlakçıya devrettiği mülklerin değerinin yaklaşık 100 milyon lira olduğu öğrenildi.

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