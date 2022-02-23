Haydar Dümen'in miras muamması

Haberler 23.02.2022 - 14:36
Gayrimenkul zengini olduğu orataya çıkan Haydar Dümen'in Cihangir'deki daire ve binalarını ölmeden önce yakından tanıdığı bir emlakçıya devrettiği ortaya çıktı.
Dümen'le birlikte emlakçı da ölünce 100 milyon TL değerindeki gayrimenkul varislerine geçti.
Eşi Gül Dümen malları geri almak için harekete geçerken konuyla ilgili hukukçular konuştu.
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Avukat Duygu Ateşoğlu, "Eğer devir işlemi sırasında taraflar arasında yazılı bir protokol ya da şahitler huzurunda sözlü bir mutabakat yapılmamışsa Gül Dümen'in işi çok zor. Çünkü karşı taraf 'Para elden verildi' diyebilir. Böyle bir durumda malların geri alınması karşıdaki şahısların vicdanına kalmış demektir" dedi.
Beyoğlu Sıraselviler'de muayenehanesi ve yine aynı bölgede bina, daire, dükkan gibi mülkleri de bulunan Dümen'in emlakçıya devrettiği mülklerin değerinin yaklaşık 100 milyon lira olduğu öğrenildi.