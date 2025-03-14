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Hayır cumalar temalı sözler: Ramazan ayına özel en güzel cuma mesajları ve sözleri (14 Şubat 2025)

Cuma mesajları, günün anlam ve önemine vurgu yapmak isteyenler tarafından sıkça kullanılıyor. İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan cuma günü, Ramazan ayında ayrı bir önem taşıyor. Yakın çevresinin cumasını tebrik etmek isteyenler kullanabilecekleri alternatif olarak kullanabilecekleri, uzun, kısa, farklı, yeni, dualı ve hadisli cuma mesajlarını araştırıyor. Bizde Ramazan ayına özel cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte, en güzel ve anlamlı cuma mesajları ve sözleri…

Hayır cumalar temalı sözler: Ramazan ayına özel en güzel cuma mesajları ve sözleri (14 Şubat 2025) - 1

Cuma günleri, müslümanlar için birlik ve beraberlik anlamı taşıdığından yakın çevresinden uzakta olanlar, gönderecekleri cuma mesajlarıyla sevdiklerini unutamadıklarını hatırlatmak istiyor. Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp gibi platformlarda cuma mesajları sıkça tercih ediliyor. “Hayırlı Cumalar, Cumanız Mübarek olsun” dilek ve temalı sözler kullanılırken kimileri ise dualı, hadisli cuma mesajlarını tercih ediyor. Bizde sosyal medya başta olmak üzere diğer platformlarda az rastlanan cuma mesajları derledik. İşte, uzun, kısa, farklı ve yeni cuma mesajları…

YAŞAM HABERLERİ

Hayır cumalar temalı sözler: Ramazan ayına özel en güzel cuma mesajları ve sözleri (14 Şubat 2025) - 2

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025 

Allah’ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Yа Rаbbi cumаyı en bereketli gün yаptığın gibi bizi de o günün bereketiyle bereketlenenlerden eyle. Cumа’mız Mübаrek Olsun. Hаyırlı Cumаlаr.

“Ben, beni seven ümmetimi аlmаdаn cennete girmem.” Diyen Sevgilinin (s.а.v.) ümmeti olmаnın hаkkını verebilmek duаsı ile hаyırlı cumаlаr dilerim.

Duаlаrın geri çevrilmeyeceği bugünde Rаbbim Duаlаrımızı kаbul etsin. Bizleri Rаhmetinden mаhrum bırаkmаsın İnşаllаh. Hаyırlı Nurlu Cumаlаr.

Ümmetimin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan değerlidir. (Hadis-i Şerif, Buhari)

Hayır cumalar temalı sözler: Ramazan ayına özel en güzel cuma mesajları ve sözleri (14 Şubat 2025) - 3

Cuma'nın ışığı kalbinizde parlasın ve hayatınızı neşe, sevgi ve şefkatle doldursun. Mübarek ve güzel bir Cuma geçirin!

Bu mübarek Cuma gününde, Allah sizi ilahi rehberliği, koruması ve bereketiyle bereketlesin. Cuma Mübarek olsun.

Bu mübarek Cuma hürmetine milletimizi terör hastalığından muhafaza eyle Allah’ım! CUMA'MIZ mübarek olsun…

Her yeni gün Allah'ın bizlere bahşettiği cennetten bir armağandır. Her şey kesin tövbeye bağlıdır. CUMA'NIZ mübarek olsun…

Hayır cumalar temalı sözler: Ramazan ayına özel en güzel cuma mesajları ve sözleri (14 Şubat 2025) - 4

Cuma Mübarek olsun! Daha iyi Müslümanlar olmaya çalışalım ve günlük yaşamlarımızda İslam'ın öğretilerini takip edelim.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar…

Hayır cumalar temalı sözler: Ramazan ayına özel en güzel cuma mesajları ve sözleri (14 Şubat 2025) - 5

RAMAZAN AYINA ÖZEL CUMA MESAJLARI 

Ramazan ayında idrak edilen bu cuma gününü amellerimiz üzerinde düşünmek ve Allah'tan bağışlanma dilemek için kullanalım. Bize rahmetini bahşetsin ve lütfuyla bizleri bereketlesin. Sizin ve ailenizin Cuma’sı Mübarek olsun!

Hem Ramazan'ın hem de cumanın ışığı kalbinizde parlasın ve hayatınızı neşe, sevgi ve şefkatle doldursun. Mübarek ve güzel bir Cuma geçirin!

Bu Cuma'yı Allah'ın bize bahşettiği nimetlerin bir hatırlatıcısı olarak kutlayalım. Hayatımda olduğun için çok mutluyum, sevgili eşim. Cumamız Mübarek olsun. Cuma bereketiyle sevgimizi mübarek kıl, Allah bize tüm zorlukları birlikte aşabilme gücü versin.

Ey Rabbimiz! Günlerimizi geleceğimize hazırla, ömrümüzü bereketli ve bağışlayıcı kıl! Hayırlı, bereketli, sevgi dolu Cumalar…

Ramazan’ın feyzi, cuma gününün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar!

Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.

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