Hayranından Madonna'ya dava

2012 yılında Türkiye'de de konser veren Madonna'nın bir hayranı olan Nate Hollander, ünlü şarkıcıya dava açma kararı aldı.
Madonna’nın konserini saatinin haber verilmeden 20:30’dan 22:30’a ertelemesi üzerine Hollander biletini iade etmek istedi.
Toplam 1024 dolarlık 3 adet bileti olduğunu ve para iadesi istediğini söyleyen Hollander bu talebine yanıt gelmeyince dava açma yoluna gitti.
Hollander’in bu saat değişikliği sebebiyle çok rahatsız olduğu belirtilirken, “Bu erteleme dolayısıyla satın aldığım biletlerin değeri düştü” dedi.
Hollander’in bu durumdan rahatsız olan diğer Madonna hayranlarına da haber verdiği ve toplu bir dava açılması yoluna gidileceği de öne sürüldü.