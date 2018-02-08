Hayta İsmail'in (Ahmet Arıman) bilemediği soru (Kim Milyoner Olmak İster)

1 ATV ekranlarından Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde büyük bir sürpriz vardı. Türk sinemasının efsane film serisi Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail'i canlandıran usta oyuncu Ahmet Arıman, Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı. Yarışmada usta oyuncuyu, Hababam Sınıfı'ndaki rol arkadaşları Tuncay Akça ve Teoman Ayık da yalnız bırakmadı.

2 Yarışmada ilk sorularda iyi bir perfomans gösteren ünlü oyuncu 15 bin TL değerindeki baraj sorusunu geçmeyi başardı. 30 bin TL'lik soruyu da joker kullanarak cevaplayan Ahmet Arıman'a bir sonraki aşamada ise ilginç bir soru çıktı. "Hangi canlının bir türü günde yaklaşık 250 kez tekrarlanan ve ortalama 1 dakika süren uykuya dalar?" sorusunda 'Kirpi, arı, karınca ve çekirge" şıkları arasında doğru yanıtı bulamayan usta oyuncu yarışmadan çekildi. Ahmet Arıman, yarışma sonunda 30 bin TL değerinde para ödülü kazandı.



Sorunun doğru cevabıysa karıncaydı.

3 ATV'de Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına İstanbul'dan katılan 26 yaşındaki Su Ayhan isimli yarışmacı, 4. soruda hem sunucuyu hem de ekran başındakileri şaşkınlığa uğrattı. Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan yarışmacı Su Ayhan, 2 yılda 6 iş değiştirdiğini belirtti. 4. soruda 'Çin Seddi nerededir?' sorusuyla karşılaşan Ayhan, "Cevabı biliyorum ama şu an biraz şey oldum" diyerek seyirci jokerini kullanmak istedi.

4 İlk joker hakkını seyirciden yana kullanan yarışmacı, istediği cevabı alamadı. Seyircinin sadece yüzde 51'i Çin cevabını verdi fakat yarışmacı Su Ayhan bu kez de telefon jokerini kullandı. Telefondaki arkadaşından Çin cevabını alan Ayhan, doğru şıkkı işaret ederek yarışmaya devam edebildi.



SESLİ SORUDA ELENDİ



Su Ayhan, sesli soruda doğru cevap olan "Yaşar Güvenir" yerine "Özdemir Erdoğan" şıkkını seçince bin TL alarak yarışmadan elendi.



Yarışmacıyla ilgili sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi. Twitter'da da 'Çin Seddi' kelimesi trend oldu.

5 Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Su Ayhan, yaşadıklarını Sabah'a anlattı: "Soruda şaşırtma var mı diye düşündüm. Seyirciye sorarken 'Yüzde 98'i Çin der' diye tahmin ettim ama oran yüzde 51 çıkınca arkadaşımı aradım. Sorunun kolay olduğunun farkında olduğum için arkadaşıma 'Sakın bana kızma Çin Seddi nerede' diye sordum. Cumartesiden beri gündem oldu. İnsanlar utançtan yerin dibine girdiğimi ve evde ağladığımı düşünüyor sanırım ama öyle bir şey yok." Ayhan 15 bin lira değerindeki 7. soruda elendi. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkat çeken diğer sorular...

6 Bir arkadaşının ısrarı üzerine 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına başvurduğunu belirten Harvard'lı akademisyen Erman Gören, ilk soruda elenerek büyük şok yaşadı.





7 İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan ve bir sene Harvard Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma için bulunan 38 yaşındaki akademisyen, 250 bin TL kazanmayı hedeflediği yarışmadan eli boş dönmek zorunda kaldı.

8 "Öğretmen, öğrencilerinden çiçek olmalarını istediğinde öğrenciler hangisini yapıp ses çıkarmadan dururlar?" sorusuna Erman Gören, doğru cevap olan "Kollarını göğüste bağlayıp" yerine "Tek ayak üstünde durup" cevabını verdi.





9 Elendiğini anlayınca büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacı, "Çok garip geldi soru. Neden böyle çiçek olsunlar ki? Hiç böyle bir şey duymadım. Sadece bir metaforu soruyorlar sandım. Çiçeklerin tek ayağı olduğu için bu cevabı verdim" ifadelerini kullandı.

10 Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde tiyatro oyuncusu Ahmet Burahan Yanık'a sorulan 30 bin lira değerindeki ilginç bir soru izleyenleri şaşırttı.

11 'Hangi hayvanın bazı türleri popolarıyla nefes alabilir?' sorusunun şıkları kaplumbağa, bukelamun, yarasa ve kurbağa şeklindeydi. Soruyu gören yarışmacı belgesel izlemesini çok sevdiği halde daha önce böyle bir şeyi duymadığını söyledi.





12 Yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, iki şıkkın elenmesinin ardından doğru yanıt olan 'kaplumbağa' cevabını verdi.

13 Murat Yıldırım doğru cevabın gelmesiyle yarışmacının yanına giderek tebrik etti. 25 yaşındaki yarışmacı bir sonraki soruda çekildi ve 30 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Peki Kim Milyoner Olmak İster'de siz olsanız ne cevap verirdiniz?

14 Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne katılan Gökçe isimli yarışmacı, Pep Guardiola, José Mourinho, Jürgen Klopp hangi spor dalında şampiyonluk kazanmış isimlerdir? sorusunda emin olamayınca seyirci joker hakkını kullandı.

15 Seyircilerin yüzde 41'i A şıkkı atletizm seçeneğini seçerken, futbol seçeneğini ise yüzde 37'lik bir kısım tercih etti.

16 Bu sonuçlar sonrasında karar vermekte zorlanan yarışmacı, yarı yarıya joker hakkını da kullandı. Yarışmacı Gökçe, geriye kalan futbol ve bilardo şıklarından futbolu seçerek doğru yanıtı bularak 5 bin TL'lik soruyu doğru bildi. İşte dikkat çeken diğer sorular...

17 ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışma programının, 7 Şubat Çarşamba günkü bölümüne Amerika'da doktora yapan Hüseyin Arslan katıldı.

18 Programda Hüseyin Arslan; "Normal süresinde, ortalama olarak her 18 dakikada bir gol atılmış profesyonel bir futbol maçının skoru hangisi olabilir?" sorusuna 3-2 cevabı verdi.

19 Arslan bu cevapla 5 bin lira kazandı.

20 30 bin liralık soruya kadar gelen Hüseyin Arslan "Beslenmesinde balık dışında başka ete yer vermeyen kişilere ne denir?" sorusunda çift joker hakkını kullandı.

21 Önce B şıkkı Gaseyan sonra A şıkkı Parnasyen cevabı veren Arslan yarışmadan 15 bin lira ile ayrıldı. İşte Kim milyoner olma ister yarışmasında daha önce öne çıkan sorular ve yarışmacılar

22 Edirne’nin İpsala ilçesi Kocahıdır köyünden "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı yarışmaya katılan Hanife Güneş, doğal ve samimi davranışlarıyla izleyenleri hem ağlattı hem güldürdü.

23 30 BİN LİRA KAZANDI



Tüm joker haklarını kullanarak 8’inci soruyu Uğraşı bahçeleleri cevabıyla doğru cevaplayan Güneş, 30 bin liranın sahibi oldu. Yarışmanın sunucusu Murat Yıldırım’ı sevdiği için yarışmaya katıldığını ifade eden Güneş, parası olmadığı için yarışmaya arkadaşından aldığı emanet gözlükle katıldığını belirtti.

24 Kendi gözlükleriyle yakını görmekte güçlük çeken Güneş, kazandığı parayla eşini yemeğe götüreceğini ve Umreye gideceğini söyledi.

25 Kim Milyoner Olmak İster'in 4 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde, 18 yaşındaki yarışmacı Seray Yoldaş'a sorulan futbol sorusu sorusu dikkat çekti.



Programda 60 bin liralık 9. soruda, “Bursalı köy futbol takımı Yörükalispor’a Ganalı futbolcu Mohammed Sumaila’yı bir aylığına transfer etmek için köylüler hangisiyle ödeme yapmışlardır?” diye ilginç bir soru yöneltildi.



Bu sorunun cevabı ise '10 kilo zeytinyağı' şıkkıydı. Ancak sorunun yanıtını 'İpekli kumaş' olarak veren genç yarışmacı 15 bin TL alarak yarışmadan elendi.



Türkiye’nin çeşitli illerinde 5 yıldır amatör takımlarda futbol oynayan Ganalı futbolcu Mohammed Sumaila, lig arasında Bursa’nın Mudanya ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasında oynamak için köy takımı olan Yörükalispor’a transfer olmuştu.

26 Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir bölümde yarışmacılardan birine "Türkçede kelimeler en çok hangi harfle başlar?" sorusu yöneltildi.



Uzun süre cevap verip vermemekte zorlanan yarışmacı, 30 bin TL'yi riske edemeyip yarışmadan çekildi.



Sorunun cevabı ise A şıkkı 'K harfi' olarak çıktı.

27 27 yıldır Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda keman çalan Tangör Ertaş'a, "Oturan Adamlar, Baloncu ve Paris'te Bir Sokak Tabloları ile ünlü ressam kimdir?" sorusu yöneltildi.



Tereddütte kalan yarışmacı, önce 'telefonla joker' hakkını kullandı. Arkadaşının cevap verememesi üzerine sürenin bitmesine 5 saniye kala 'yarı yarıya joker' hakkını da kullandı.

28 'Fikret Mualla' şıkkı üzerinde karar kılan Ertaş, doğru cevabını vermesine karşın "Son kararım" demekte geç kaldı. Süre bittiği için elenen ve büyük hayal kırıklığı yaşayan yarışmacı, 1000 TL'lik ödülle stüdyodan ayrıldı.

29 İşte Selçuk Yöntem'li Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmayan soruları... (Siz olsanız ne cevap verirdiniz?)

30 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 650. bölümünde, hakkında en çok konuşulan soru, 11 yaşındaki Ciro Ortiz'le ilgiliydi.

31 60 bin liralık soru şöyleydi: 11 yaşındaki Ciro Ortiz, Newyork Bedford metrosunda, pazar günleri saat 12 ile 14 arasında, 5 dakikalığına 2 dolar ücret alarak hangi hizmeti vermektedir?

32 Sorunun turist rehberliği, ses eğitmenliği, psikolojik danışmanlık ve fizik tedavi şıkları arasında kararsız kalan yarışmacı, joker haklarının hepsi de tükenince yarışmadan çekilme kararı aldı.

33 Selçuk Yöntem, yarışmacıya yanıt veriyor olsaydınız ne söylerdiniz deyince yarışmacı "turist rehberliği" yanıtınını verdi.

34 Sorunun doğru yanıtı “psikolojik danışmanlık” çıktı.

35 Selçuk Yöntem’in sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ adlı yarışmada yöneltilen bir soru, sosyal medyanın en çok merak edilen konularından biri haline geldi.

36 Sunuculuğunu Selçuk Yöntem'in üstlendiği ve ATV’de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının dünkü bölümüne “tavla” sorusu damga vurdu.

37 Soru şöyleydi: “İtalyancadan Türkçeye geçen “tavla” kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

38 Yarışmacı; şans, pul, tahta ve zar şıkları arasında kararsız kalınca telefonla joker hakkını kullandı. Telefonda soruya yanıt alamayınca yarı yarıya joker hakkını kullananmak istedi. Cevaptan emin olamayınca son joker hakkı olan çift cevap hakkını da kullanan yarışmacı “tahta” doğru yanıtını vererek 30 bin TL’ye yükseldi.

39 60 bin TL değerindeki "ABD başkanlarının besledikleri resmi hayvanları arasında hangisi yoktur?" sorusu herkesi şaşırttı.

40 ABD Başkanları'nın besledikleri resmi hayvanlar arasında sırtlan, muhabbet kuşu ve su aygırı bulunurken, zürafa ise beslenen hayvanlar arasında yer almıyordu.



Telefon ve çift cevap joker haklarını kullanmasına karşın soruya yanlış olan 'su aygırı' ve 'sırtlan' cevaplarını veren yarışmacı, 15 bin TL ödül ile stüdyodan ayrıldı.

41 Hangi enstürmandan farklı nota çıkartabilmeniz için parmaklarınızı oynatmanız gerekmez? A: Trompet B: Borazan C: Flüt D: Ney

42 Cevap: B: Borazan

43 Uçlu kalemlerde "0.5,0.7" gibi rakamlar hangisini ifade eder? A: Uçların uzunluğu B: Uçların esnekliği C: Uçların koyuluğu D: Uçların çapı

44 Cevap: D: Uçların çapı

45 "Ağrı dağının yamacında,4200 metrede bir göl vardır..." cümlesiyle başlayan "Ağrı Efsanesi" kitabının yazarı kimdir? A: Kemal Tahir B: Yaşar Kemal C: Orhan Kemal D: Fakir Boykurt

46 Cevap: B: Yaşar Kemal

47 "Kaşlarını çattığını" söyleyen biri hangi duyguyu yaşıyordur? A: Şaşkınlık B: Kızgınlık C: Hayranlık D: Pişmanlık

48 Cevap: B: Kızgınlık

49 Bir konuda "mutabık" olduğunu söyleyen iki kişi hangisinden bahsediyordur? A: Anlaştıklarından B: Anlaşamadıklarından C: Tartıştıklarından D: Kararsız kaldıklarından

50 Cevap: A: Anlaştıklarından

51 "Sedan, coupe, cabrio" hangi aracın türlerine verilen isimlerdir? A: Otomobil B: Kamyonet C: Motosiklet D: Fayton

52 Cevap: A: Otomobil

53 Hayvancılıkla geçinen, genellikle Toroslarda yaşayan göçebe Türkler hangi isimle anılır? A: Tatar B: Boşnak C: Yörük D: Çerkes

54 Cevap: C: Yörük

55 "Geleceğe Dönüş" film serisinin zamanda yolculuk yapan kahramanın adı nedir? A: Marty McFly B: Luke Skywalker C: Jack Sparrow D: Tony Montana

56 Cevap: A: Marty McFly

57 "Ey garip çizgilerle dolu han duvarları/Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları" dizeleriyle biten "Han Duvarları" şiiri hangi şaire aittir? A: Faruk Nafiz Çamlıbel B: Abdülhak Hamit Tarhan C: Fazıl Hüsnü Dağlarca D: Ahmet Muhip Dıranas

58 Cevap: A: Faruk Nafiz Çamlıbel

59 Ağustos 2010'da hangi şehirde yaşanan trafik sıkışıklığının açılması tam 10 gün sürmüştür? A: Moskova B: Pekin C: Delhi D: Tokyo

60 Cevap: B: Pekin

61 Başta Kanada olmak üzere 17. ve 18. yüzyıllarda birçok Fransız kolonisinde hangisi para olarak kullanılmışıtır? A: Posta pulu B: Bitki Tohumu C: İskambil kağıdı D: Cam boncuk

62 Cevap: C: İskambil kağıdı

63

Daha çok eskiden, temiz ve düzenli olması için kapalı tutularak çocukların sokulmadığı odalar hangi isimle anılırdı? A: Misafir B: Kral C: Akraba D: Komşu





64 Cevap: A: Misafir







65 "Yapılanın yanlış olduğunu bildiği halde buna izin vermek" anlamında kullanılan söz hangisidir? A: Baş koymak B: Göz yummak C: Dil dökmek D: Parmak basmak

66 Cevap: B: Göz yummak





67 Günümüzde popüler bir söz olan "şehir efsanesi" için eski kuşakların kullandığı kelime hangisidir? A: Teamül B: Tahayyül C: Tevatür D: Tezahür

68 Cevap: C: Tevatür

69 Hangi ülkenin tarihteki hükümdaları "Şah" unvanıyla anılır? A: İran B: Çin C: Mısır D: Moğolistan





70 Cevap: A: İran

71 Çoğunlukla eski el yazması kitapların kenarlarında bulunan altın rengi süslemeler hangi sanat eserinin örneklerindendir? A: Tezhip B: Telkari C: Hat D: Gravür

72 Cevap: A: Tezhip

73 Kışın genellikle arabaların kaportasının üstünde uyumayı seven hayvan hangisidir? A: Köpek B:Kedi C: Sincap D: Güvercin

74 Cevap: B: Kedi







75 Evlerin girişlerinde ve koridorlara konulan, rüzgar estiğinde çeşitli güzel sesler çıkaran ev aksesuarı hangisidir? A: Müzik kutusu B: Rüzgar çanı C: Kedi merdiveni D: Çiçek dürbünü

76 Cevap: B: Rüzgar çanı

77 Şarkıya başlarken, koro şeflerinin tempo vermek için dörde kadar saymadan, rakamlardan önce söyledikleri söz hangisidir? A: Son B: Es C: Ses D: Dur

78 Cevap: A: Son

79 Şirinler, ne renk kıyafet giyerler? A: Yeşil B: Mor C: Beyaz D: Siyah

80 Cevap: C: Beyaz

81 Katalonya, Bask, Endülüs" bölgelerini gezdiyseniz nereye gitmişsiniz demektir? A: İspanya B: Fransa C: İtalya D: Hollanda

82 Cevap: A: İspanya

83 Antonio Salieri ile çekişmeleri "Amedeus" filmine de konu olan, Salieri tarafından zehirlendiği iddası bulunan besteci kimdir? A: Bach B: Beethoven C: Mozart D: Chopin

84 Cevap: C: Mozart

85 Hangisinde oluşan yara izleri genellikle çocukluk dönemini hatırlatır? A: Diz B: Bilek C: Burun D: Dirsek

86 Cevap: A: Diz

87 Eskiden ilkokulda alınan resim defterinin üzerinde mutlaka hangi iki resim yer alırdı? A: Kalem ve kalemtraş B: Cetvel ve pergel C: Palet ve fırça D: Divit ve hokka

88 Cevap: C: Palet ve fırça

89 Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa gibi kişilere ne ad verilir? A: Deniz adamı B: Tersane adamı C: Güverte adamı D: Gemi adamı





90 Cevap: D: Gemi adamı





91 Hangisiyle beraber şehir derin bir sessizliğe bürünür? A: Kar B: Yağmur C: Çiy D: Sis

92 Cevap: A: Kar





93 Hemen hemen her mahallede bulunan Karadenizli bakkalar genellikle hangi isimle anılır? A: Laz bakkal B: Reis bakkal C: Şen bakkal D: Dost bakkal

94 Cevap: A: Laz bakkal

95 Süper Lig'de sezon başında her takım deplasman maçları için hangisini önceden belirler? A: Hakem seçimi B: Maç saati C: Stad seçimi D: Forma rengi

96 Cevap: D: Forma rengi

97 Barışı savunan, kendilerine uzatılan silahlara çiçek koyan ve birçok filme konu olan kuşak hangi isimle anılır? A: 48 kuşağı B: 58 kuşağı C: 68 kuşağı D: 78 kuşağı





98 Cevap: C: 68 kuşağı

99 Efsaneye göre, Büyük Tufan'da Nuh peygamber'in gemisinde, elde kalan az miktarda erzakla ilk kez yapılan yiyecek nedir? A: Keşkek B: Aşure C: Çiğköfte D: Tarhana

100 Cevap: B: Aşure

101 J.J Abrams'ın yönetmenliğini yaptığı "The Force Awakens- Gü. Uyanıyor" filmi hangi serinin son filmidir? A: Transformers B: James Bond C: Matrix D: Star Wars

102 Cevap: D: Star Wars

103 "Annemleyiz ama aslında o teyzenmiş. Teyzemle bakkala gidiyoruz. Bakkal para üstü vermiyor, böyle uçarak kapıdan çıkıyor" diyen biri ne anlatıyordur? A: Bilmece B: Fıkra C: Rüya D: Masal





104 Cevap: C: Rüya

105 Bir şeyi cepheden gördüğünü söylüyorsanız ne taraftan bakıyorsunuz demektir? A: Karşı B: Yan C: Arka D: Üst

106 Cevap: A: Karşı

107 Çay bahçeleri ve kahvehanelerde iskambil destesi, hangi sayı söylenerek istenir? A: 51 B: 52 C: 53 D: 54

108 Cevap: B: 52

109 "Gündüzsefası" adıyla da bilinen, kenarları mavi bir çizgi ile çevrili beyaz, mavi veya mor çiçekler açan bitki hangisidir? A: Gelin çiçeği B: Mum çiçeği C: Kahkaha çiçeği D: Kabak çiçeği





110 Cevap: C: Kahkaha çiçeği

111 Meclis henüz başkan seçmeden yapılan oturuma kim başkanlık eder?

112 Cevap:D

113 Britanya'yı protesto için ''Tuz Yürüyüşü'' yapan, doğum günü olan 2 Ekim'i BM'nin ''Şiddete Hayır Günü'' seçtiği lider kimdir?

114 Cevap: C

115 "Önüne dön" kimin çok sık kullandığı bir sözdür? A: Nikah memuru B: Öğretmen C: Cerrah D: Garson





116 Cevap: B: Öğretmen

117 "Çatlakların Şükran" , "Elekçilerin Hasan" sözlerindeki "çatlak ve elekçi" lakaplarıyla hangisi kastedilmektedir? A: Aileleri B: Yetenekleri C: Memleketleri D: Meslekleri

118 Cevap: A: Aileleri

119 "Derman,Şifa,Deva" hangisine sıklıkla verilen isimlerdir? A: Eczane B: Çilingir C: Lokanta D: Kasap

120 Cevap: A: Eczane

121 Bir kişiyle akrabalığınız kan yoluyla değilde evlilik yoluyla oluştuysa, o kişi neyiniz olur? A: Hasım B: Hemşehri C: Hısım D: Halef

122 Cevap: C: Hısım

123 "Meracılık" yaptığını söyleyen birinin işi hangisiyle ilgilidir? A: Çiftçilik B: Ormancılık C: Madencilik D: Hayvancılık

124 Cevap: D: Hayvancılık