Hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi?
Son yıllarda, hayvanların depremi hissedebildiğine dair çeşitli iddialar dolaşıma sokuluyor. Özellikle evcil hayvan sahipleri, kedi veya köpeklerinin depremden saniyeler önce ilginç davranışlarda bulunduklarını ileri sürüyor. Peki, gerçekten hayvanlar bu felaketi hissedebilir mi? Yoksa tüm bunlar sadece bir tesadüf mü? Hayvan davranışları üzerine yapılan araştırmalar, bu merak uyandıran soruya yanıt arıyor.
1975 yılında Çin’in Haicheng şehrindeki büyük depremin öncesinde, yılanların kış uykusunda olmalarına rağmen yuvalarından çıktıkları görülmüştü. İnek, kedi ve köpek gibi hayvanların ise depremin hemen öncesinde huzursuz davranışlar sergiledikleri iddia edildi. Ancak bu tür izlenimler, uzun yıllar boyunca bilimsel bir temele oturtulmadı.