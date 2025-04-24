Hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi?

1975 yılında Çin’in Haicheng şehrindeki büyük depremin öncesinde, yılanların kış uykusunda olmalarına rağmen yuvalarından çıktıkları görülmüştü. İnek, kedi ve köpek gibi hayvanların ise depremin hemen öncesinde huzursuz davranışlar sergiledikleri iddia edildi. Ancak bu tür izlenimler, uzun yıllar boyunca bilimsel bir temele oturtulmadı.