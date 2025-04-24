Hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi?

Son yıllarda, hayvanların depremi hissedebildiğine dair çeşitli iddialar dolaşıma sokuluyor. Özellikle evcil hayvan sahipleri, kedi veya köpeklerinin depremden saniyeler önce ilginç davranışlarda bulunduklarını ileri sürüyor. Peki, gerçekten hayvanlar bu felaketi hissedebilir mi? Yoksa tüm bunlar sadece bir tesadüf mü? Hayvan davranışları üzerine yapılan araştırmalar, bu merak uyandıran soruya yanıt arıyor.

Hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi? - 1

1975 yılında Çin’in Haicheng şehrindeki büyük depremin öncesinde, yılanların kış uykusunda olmalarına rağmen yuvalarından çıktıkları görülmüştü. İnek, kedi ve köpek gibi hayvanların ise depremin hemen öncesinde huzursuz davranışlar sergiledikleri iddia edildi. Ancak bu tür izlenimler, uzun yıllar boyunca bilimsel bir temele oturtulmadı. 

YAŞAM HABERLERİ

Hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi? - 2

Ancak Max Planck Hayvan Davranışları Enstitüsü ve Konstanz Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, depremden önceki süreçte çiftlik hayvanlarının davranışları incelendi.

Hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi? - 3

2016-2017 yılları arasında İtalya’daki bir çiftlikte gerçekleşen çalışmada inek, koyun ve köpeklere sensör takıldı.

Hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi? - 4

Araştırma sonucunda bilim insanları, hayvanların depremden önceki saatlerde daha fazla hareket ettiklerini gözlemledi. Bu hareketlilik, özellikle hayvanların kapalı alanlarda bulundukları zaman daha belirgindi.

Hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi? - 5

Analiz, hayvanların deprem sinyallerine duyarlı olduklarına dair güçlü ipuçları sunsa da, yine de bu konu hakkında net bir kanıya varılamıyor.

Hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi? - 6

Scientific America'da yer alan haberde, araştırmacıların farklı hayvan türlerini test etmek amacıyla yeni projeler başlatmayı planladıkları duyuruldu.

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