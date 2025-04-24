Hayvanlar depremi önceden hisseder mi? Kedi, köpek, kuş depremi ne kadar önce hisseder, ne yaparlar?

HAYVANLAR DEPREMİ ÖNCEDEN HİSSEDER Mİ?

Hayvanlardaki değişimleri kestirmenin çok zor olduğu bilim insaları tarafından söyleniyor. Ancak hayvanlarda görülen davranış değişikliklerinin temelde, deprem

öncesinde meydana gelen manyetik alan değişimleriyle alakalı olduğu düşünülüyor.



Deprem öncesi meydana gelen elektromanyetik değişimler hayvanlar tarafından filtreli olarak algılanır ve içgüdüsel olarak yorumlanır. Buna bağlı olarak da hayvanlar depremin öncüsü olan ipuçlarını değerlendirerek idrak eder ve buna uygun da pozisyon alır. Böylece hayatta kalmayı sağlar.



Yerin altındaki aktif fay hatlarındaki kaya kristallerinin parçalanmasıyla ortaya çıktığı düşünülen elektromanyetik dalgaları algılayan hayvanların ise kaçış halinde olduğu öne sürülüyor.