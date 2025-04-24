Hayvanlar depremi önceden hisseder mi? Kedi, köpek, kuş depremi ne kadar önce hisseder, ne yaparlar?
Depremi hayvanların hissettiği kanısı yüzyıllardır süren kanılar arasındadır. Özellikle evcil hayvan besleyenler depreme dakikalar belki de günler kala minik dostlarının tuhaf hareketler sergilediklerini öne sürüyor. Kedi, köpek, kedi, inek gibi birçok çeşit hayvanı gözlemleyen bilim insanları ''Hayvanlar depremi hisseder mi, kaç dakika önce hisseder?'' sorularına yanıt vermek için çalışıyor.
Deprem öncesinde açığa çıkan elektromanyetik alanın hayvanlar üzerinde etkili olduğu düşünülse de konuya dair çeşitli tezler sunuluyor. Hayvanların depremi önceden hissettiği ve buna yönelik tuhaf davranışlar sergilediği düşünülüyor. İşte, detaylar...