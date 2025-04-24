Hayvanlar depremi önceden hisseder mi? Kedi, köpek, kuş depremi ne kadar önce hisseder, ne yaparlar?

Depremi hayvanların hissettiği kanısı yüzyıllardır süren kanılar arasındadır. Özellikle evcil hayvan besleyenler depreme dakikalar belki de günler kala minik dostlarının tuhaf hareketler sergilediklerini öne sürüyor. Kedi, köpek, kedi, inek gibi birçok çeşit hayvanı gözlemleyen bilim insanları ''Hayvanlar depremi hisseder mi, kaç dakika önce hisseder?'' sorularına yanıt vermek için çalışıyor.

Hayvanlar depremi önceden hisseder mi? Kedi, köpek, kuş depremi ne kadar önce hisseder, ne yaparlar? - 1

Deprem öncesinde açığa çıkan elektromanyetik alanın hayvanlar üzerinde etkili olduğu düşünülse de konuya dair çeşitli tezler sunuluyor. Hayvanların depremi önceden hissettiği ve buna yönelik tuhaf davranışlar sergilediği düşünülüyor. İşte, detaylar...

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Hayvanlar depremi önceden hisseder mi? Kedi, köpek, kuş depremi ne kadar önce hisseder, ne yaparlar? - 2

HAYVANLAR DEPREMİ ÖNCEDEN HİSSEDER Mİ?

Hayvanlardaki değişimleri kestirmenin çok zor olduğu bilim insaları tarafından söyleniyor. Ancak hayvanlarda görülen davranış değişikliklerinin temelde, deprem
öncesinde meydana gelen manyetik alan değişimleriyle alakalı olduğu düşünülüyor.

Deprem öncesi meydana gelen elektromanyetik değişimler hayvanlar tarafından filtreli olarak algılanır ve içgüdüsel olarak yorumlanır. Buna bağlı olarak da hayvanlar depremin öncüsü olan ipuçlarını değerlendirerek idrak eder ve buna uygun da pozisyon alır. Böylece hayatta kalmayı sağlar.

Yerin altındaki aktif fay hatlarındaki kaya kristallerinin parçalanmasıyla ortaya çıktığı düşünülen elektromanyetik dalgaları algılayan hayvanların ise kaçış halinde olduğu öne sürülüyor.

Hayvanlar depremi önceden hisseder mi? Kedi, köpek, kuş depremi ne kadar önce hisseder, ne yaparlar? - 3

HAYVANLAR DEPREMİ NE KADAR SÜRE ÖNCE HİSSEDER, NE YAPARLAR?

Konu üzerine Almanya'da çalışmalar yürüten Martin Wikelski, hayvanların depremi hissettiğini savunmuş ve buna yönelik deneyler yapmıştır. Deneyleri üzerine hissedilen 8 büyük depremin 7'sini 45 dakikadan fazla bir süre önceden köpek, inek ve koyunlar tarafından hissedildiğini iddia etti. Wikelski, hayvanlar depremden yaklaşık 45 dakika önce olağanüstü hareketlilik yaşadıklarını belirtir. Yine iddiasına göre hayvanların depremleri potansiyel olarak 12 saat önceden bilebileceklerini bildirdi.

2016'da ABD'nin Oklahoma eyaletindeki depremde 15 dakika önce kuşlarda dikkat çeken hareketlilik oldu.

Hayvanlar depremi önceden hisseder mi? Kedi, köpek, kuş depremi ne kadar önce hisseder, ne yaparlar? - 4

Kediler depremden önce saklanma eğiliminde olur.

Köpekler, havlama, sahibini takip etme durumundadır.

Balıklar, sudan dışarı çıkma eğiliminde ve sudaki derinliğini sürekli olarak değiştirme halindedirler.

İnek, at, kedi, köpek, keçi, kuş türlerinde genel olarak heyecanlanma, sinirli davranışlar, saldırganlık, saklanma, olduğu yerden kaçma tutumları görülür. 

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