Hazal Filiz Küçükköse iddialara ikiziyle yanıt verdi

Son olarak Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde rol alan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, estetik iddialarına ikiz kardeşiyle yanıt verdi.
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Geçtiğimiz sezon Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde Melike karakterine hayat veren Hazal Filiz Küçükköse estetik iddialarına açıklama yaptı.
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Estetik yaptırmadığını söyleyen 30 yaşındaki oyuncu “Tek yumurta ikizim bunun ispatı. Birebir aynıyız, karşılaştırma yapabilirsiniz” dedi.
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İkizinin oyunculuğu denediğini de anlatan Küçükköse, “Bu işi benim kadar yapmak istemedi” şeklinde konuştu.
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Küçükköse, sağlıklı ve doğal beslenmeye önem verdiğini dile getirerek spor yaptığını da sözlerine ekledi.
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2014 yılında Tuan Tunalı ile evlenen ünlü oyuncu nisan ayında evliliğini noktalamıştı. Küçükköse, Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin yanı sıra Rüya ve Kara Sevda gibi yapımlarda da rol almıştı.