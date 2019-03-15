Hazal Kaya: Evliliğin keyfini süremedim (Kiralık daire davası)

Hazal Kaya ise, karşı bir tazminat davası açarak cevap verdi. Kaya'nın avukatı dilekçede, "Kira bedeline adeta el koyarak müvekkilim ve eşini düğün öncesinde maddi olarak zor durumda bırakan Dr. Genç, müvekkilime ve ailesine yaşattığı zorluklara bir yenisini ekleyerek bir de manevi tazminat davası açmıştır. Dr. Genç, müvekkilimin zararını gidermekle yükümlüdür. Anne olmaya çalışan ve bu sebeple hayatından stres doğurabilecek tüm olumsuz koşulları çıkartan genç bir kadının yaşadığı olumsuz durumlar, evliliğin keyfini süremeden, en mutlu olması gereken günlerde kendisini ve ailesini maddi manevi yıpratmıştır" dedi.