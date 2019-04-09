Hazal Kaya hamile mi?

1 5 yıllık beraberliklerini geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına taşıyan Hazal Kaya ve Ali Atay’ın bebek heyecanı yaşadığı öne sürüldü.







2 Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; 2 aylık evli olan Kaya, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu öğrendi.







3 Henüz iki aylık evli olan Kaya ve Atay, bu müjdeli haberi ise sadece aileleri ile paylaştı. İkilinin şimdilik hamilelik haberini duyurmaktan kaçındığı bildirildi.







4 Ünlü oyuncunun nikah masasına oturduğunda da hamile olduğu iddia edilmişti. Kaya o zaman hamilelik haberlerini “Kim uydurdu bilmiyorum. Yok öyle bir şey. Ben çok çocuk istiyorum. Darısı başıma, çok istiyoruz ama şu an yok” diye yalanlamıştı.







5 Kaya bir dergiye verdiği röportajda Ali Atay’la ilişkisi hakkında şöyle konuşmuştu: “İçine kapalı bir çiftiz. Kendi minik dünyamız var. Ama bilerek böyle değil bu, bir şeylerden de kaçmıyoruz. Birbirimize iş konusunda çok güveniriz."





