Hazal Kaya: Hayatı Aşk-ı Memnu zannediyorlar
Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, düğününe Beren Saat'i çağırmadığı iddiasına yanıt verdi: "Aşk-ı Memnu zannediyorlar galiba gerçek hayatı. Öyle bir entrika yok."
-
1
Beş yıllık birlikteliğin ardından oyuncu Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya dün katıldığı Sinem Öztürk'ün baby shower partisinde hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.
-
2
Posta’nın haberiner göre, 6 Şubat'ta nikah masasına oturan Kaya, hamile olduğu söylentilerine, “Kim uydurdu bilmiyorum. Yok öyle bir şey. Ben çok çocuk istiyorum. Darısı başıma, çok istiyoruz ama şu an yok” dedi.
-
3
Evliliğiyle ilgili konuşan Kaya, “Düğünde çok eğlendik. Büyük coştuk. Herkes bizim evlenmemizi bekliyormuş. Hayatımda bir şey değişmedi, evliyiz artık o kadar” ifadesini kullandı.
-
4
Aşk-ı Memnu dizisindeki rol arkadaşı Beren Saat'i düğününe çağırmadığı iddiasına ise şu yanıtı verdi:
“Beren'in bir manisi oldu herhalde. Gelemeyen bir çok arkadaşımız oldu. Beren'i davet etmemem gibi bir şey olabilir mi? Aşk-ı Memnu zannediyorlar galiba gerçek hayatı. Öyle bir entrika yok.”
-
5Kıvanç Tatlıtuğ'dan Erkan Kolçak Köstendil'e ünlü isimlerin akın ettiği düğünde Hazal Kaya ve Ali Atay'ın davetlilere, "Nikah şekeri vermek yerine bağışta bulunduk" yazılı süs dağıtması düğünün en dikkat çeken detayı olmuştu.
-
6