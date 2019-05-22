Hazal Kaya ve Ali Atay çifti bebek bekliyor

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28 yaşındaki Kaya paylaşımda, " Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum ki; evet hamileyin. Bebeğimiz 11 haftalık oldu. İlk 2 ay bebek için hassas zamanlar olduğu için hak veririsiniz ki paylaşmak istemedik. Son kontrolümüz çok iyi geçti ve sevinçle paylaşmak istedik. Dün sokakta karşılaştığım magazin muhabiri arkadaşlarımızın "Doğum yaklaşıyor demesine cevaben heyecandan verdiğim cevap yanlış anlaşılınca duurmu anlatıp paylaşmak istedim. Şimdi çok şükür her şey yolunda, bebek gayet sağlıklı, biz de çok mutluyuz. Şlk üç ayı atlattık, devamı daha eğlenceliymiş öyle diyorlar, eminim yollayacağınız güzel enerjilerle daha da güzel geçecek. Teşekkür ederiz."





