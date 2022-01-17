Hazal Kaya: Zayıf olmam diretildi

Aslı Kızmaz'ın romanından uyarlanan Benden Ne Olur adlı filmle seyirci karşısına çıkan Hazal Kaya, Pazar Sürprizi'nden Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda, "Küçükken benden ne olur?' diye düşündün mü?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Her çocuk gibi 6-7 yaşında dansöz olmayı istedim. 'Mimar olayım' diye düşündüm, sanat tarihi okumayı istedim ama çok küçük yaşta oyunculuğa başlayınca hayatım bu yönde şekillendi."