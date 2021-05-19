Hazal Kaya'dan yeni imaj

Oyuncu Hazal Kaya, yeni projesi için saçlarını boyattı. "Oldum olası saçlarımla oynamaya bayılırım! diyen Kaya'nın yeni halini görenler tanıyamadı.

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19.05.2021 - 09:56

Hazal Kaya yeni imajını sosyal medyada bir mesajla birlikte yayınladı.







Yeni proje hazırlıklarını sürdüren Kaya şu ifadeleri kullandı: "Oldum olası saçlarımla oynamaya bayılırım! Annemin tabiriyle yolunmuş tavuk modelinden -ki insan animelere özenebilir bence- ilk işimi almama sebep olan -bu sefer de Pocahontas’a özendiğim- simsiyah ve upuzun saçlara, denemediğim çok az model ve renk kalmıştır heralde."







"Pera palas gibi sıradışı bir işe başlarken de -öff izlemek için de izlemeniz için de deli gibi sabırsızlanıyorum!- radikal bir değişiklik yapalım da caanım Esramın ruhuna uygun olsun dedik."







"Şimdi esas meseleye geleyim.Bugüne kadar sana bu tonlar çok yakışır diye fotoğrafta gördüğünüz renkten ve tonlarından bana bahsetmemiş olan bütün arkadaşlarıma teessüf ediyorum, hepinize yazıklar olsun! Engeli basıyorum!! Unuttuklarım kendini hatırlatsın...."







2019 yılında oyuncu ve yönetmen Ali Atay ile evlenen Kaya'nın bu evlilikten Fikret Ali isimli bir çocuğu dünyaya geldi.