Hazal Kaya:Psikolojik şiddet gördüm

“Biraz daha duygusallaştım. Aslında anne olarak diye değil, bizim umutsuzluğa düşme hakkımız yok. Piyano çalan ve şiir okuyan çocukları görünce çok duygulanıyorum. Annem Fikret Ali'ye çeşitli müzikler dinletiyor. Beğenmediği bir şarkı olunca ağlayıp değiştirtiyor. Belli ki net bir insan olacak. Şimdiden kendini ifade edebiliyor. Daha beş aylık ama verdiği tepkilerle şoke oluyorum” şeklinde konuştu.