Hazar Ergüçlü: Aşktan kaçmıyorum

Kariyer yolculuğunu Elle dergisine anlatan Hazar Ergüçlü, oyunculuğun bir yanıyla onay arayışı, sevilme arzusu olduğunu ve kendisinin de tıpkı birçok insan gibi bu duygunun izinde oyunculuk yaptığını söyledi. “Risk almayı sevmem, garanti olmayan işlere giremem” diyen Ergüçlü şöyle konuştu:

“Göz ardı edilmiş olanı canlandırmak, küçümsenen detayların bulunduğu eserlerde oynamak istiyorum. Baumbach’ın ‘Meyerowitz Stories’ filmi benim için bir başyapıt.

Bu filmi Kar’ın yönetmeni, arkadaşım Emre Erdoğdu ile defalarca izliyor ve ağlıyoruz. Kurgu notları çıkarmak ve detaylar üzerinde konuşmak, en sevdiğimiz.

Evet sakin, hayatın içinden, doğrudan, rasyonel, belki old school ama gerçek rollerde kendimi göstermek istiyorum. Örneğin kişiliğime ters düşecek kötücül şeylere bakabilme imkanı oyunculukta beni çok heyecanlandırıyor.

Kötü karakterler değil de insanı olduğu gibi yansıtan işler, bir karakteri bütün kaypaklığı ile onu yargılamadan oynayabilmek, malzemenin, detayın olduğu senaryolar iştahımı kabartıyor.”