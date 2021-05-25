Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün Fethiye tatili

Oyuncu Hazar Ergüçlü (29), yönetmen sevgilisi Onur Ünlü’yle (47) tatil sezonunu Fethiye'de açtı. Jakuzisi bulunan lüks odalarında tatil yapan ikili objektiflere yansıdı.
Abone ol
Paylaş
25.05.2021 - 10:55
Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü ile Ege koylarında tatil yapıyor. Fethiye’de tatil yapan çift, özel iskelesi ve jakuzisi bulunan lüks odalarında görüntülendi.
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Ergüçlü gün boyu deniz ve güneşin keyfini sürerken, Onur Ünlü tişörtünü çıkarmadı. Ünlü oyuncunun iskeleden dubalara kadar gittiğini fark eden Ünlü'nün, "Çok uzaklaşıyorsun, nereye gidiyorsun?” diye Ergüçlü'ye bağırdığı duyuldu.
Ergüçlü, deniz keyfi sonrasında iskeleden çıktı. Bir ara sevgilisinin yanına gelen ünlü yönetmen, oyuncuya sarılıp öpücüklere boğdu.
İskelede rahat tavırlar sergileyen Ergüçlü, şezlonga uzanıp güneşlendi. Sevgilisinin aksine Onur Ünlü’nün ise gün boyu telefon trafiği yaptığı görüldü.
Öte yandan Ergüçlü, tatilinden kesitleri Instagram hesabından da yayınladı.
İşte ünlü oyuncunun objektiflere takıldığı ve sosyal medyasından yayınladığı diğer anlar...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.