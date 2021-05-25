Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün Fethiye tatili

Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü ile Ege koylarında tatil yapıyor. Fethiye’de tatil yapan çift, özel iskelesi ve jakuzisi bulunan lüks odalarında görüntülendi.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Ergüçlü gün boyu deniz ve güneşin keyfini sürerken, Onur Ünlü tişörtünü çıkarmadı. Ünlü oyuncunun iskeleden dubalara kadar gittiğini fark eden Ünlü'nün, "Çok uzaklaşıyorsun, nereye gidiyorsun?” diye Ergüçlü'ye bağırdığı duyuldu.





