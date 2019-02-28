Hazar Ergüçlü: İlişkimin ötekileştirildiği kadar öteki olmadığını biliyorum
Yönetmen sevgilisi Onur Ünlü (45) ile aralarındaki yaş farkı hakkında “Bu benim hayatım ve ilişkim" diyen Hazar Ergüçlü (27), "Ben ilişkimin ötekileştirildiği kadar öteki olmadığını biliyorum" diye konuştu.
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Son olarak Muhafız ile izleyici karşsına çıkan Hazar Ergüçlü, önceki gün rol aldığı reklam filminin tanıtımına katıldı.
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Ergüçlü, yönetmen Onur Ünlü ile ilişkisinde yaş farkının sorulması üzerine açıklamalarda bulundu.
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27 yaşındaki oyuncu şu sözleri dile getirdi: “Bu benim hayatım ve ilişkim. Sıradışı bulunan ilişkim hakkında her yerde konuşuluyor."
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"Ama ben ilişkimin ötekileştirildiği kadar öteki olmadığını biliyorum.”
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Ergüçlü, evlilikle ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi: “Şu an pek düşünmüyoruz. Gündemimizde değil, hiç konuşmadık.”